Preguntas tendenciosas, dirigidas y con acusaciones sin pruebas: así es la encuesta encargada por Ayuso a Narciso Michavila

Preguntas tendenciosas sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o sobre las residencias de ancianos, y acusaciones sin pruebas contra la Agencia Tributaria. Así es la encuesta encargada por el PP de Madrid a GAD3, la empresa demoscópica que dirige Narciso Michavila y que hasta el pasado 31 de diciembre, cuando expiró el contrato, hacía las encuestas oficiales de la Comunidad de Madrid. El sondeo otorga a los populares una sólida mayoría absoluta en Madrid y considera a Isabel Díaz Ayuso la líder política mejor valorada de la Comunidad de Madrid.

Realizado entre los días 21 y 27 de marzo, en medio de la polémica por el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y del caso Koldo, la encuesta otorga 74 escaños -la Asamblea de Madrid tiene 135- y el 51% de los votos al PP en Madrid. En caso de nuevas elecciones, el PSOE perdería dos escaños para quedarse con 25, mientras que Más Madrid se mantendría en 27 y Vox se dejaría cuatro de los 13 que tiene.

Además, según este estudio, Ayuso obtiene la mejor nota entre la ciudadanía madrileña con un 5,7 de nota media, "por encima del resto de portavoces de la oposición que apenas llegan al 4", destaca el PP.

La encuesta de GAD3 pretende ampliar el foco y, más allá de la estimación de voto, también pregunta por cuestiones de actualidad. Lo llamativo es el planteamiento tendencioso y dirigido de algunas de estas preguntas. Es un doble rasero de libro.

De entrada, la encuesta pregunta por lo que el PP llama el Caso Begoña, en referencia a Begoña Gómez, a quien la derecha acusa de beneficiar a dos empresas durante la pandemia que luego recibieron un contrato de dinero público por valor de 7,7 millones de euros. Los populares también han lanzado sospechas sobre el rescate por parte del Gobierno de la aerolínea de Air Europa y los supuestos vínculos de esta empresa con la mujer del presidente del Gobierno.

A pesar de que la Oficina de Conflicto de Intereses, a preguntas precisamente de los populares, certificó que "la mujer del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración", el PP no está dispuesto a aflojar la presa y pregunta a los encuestados si están de acuerdo con dos afirmaciones muy contundentes a las que la empresa de Michavila no da alternativa: "La mujer de Pedro Sánchez debería ser investigada" y "Existe una responsabilidad del presidente de Gobierno". La mayoría de los encuestados -un 68% en el caso de la primera afirmación y un 60% en la segunda- secundan estas tesis cercanas al PP.

Otra pregunta claramente dirigida es la que hace referencia a los 7.291 ancianos que murieron en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia sin ser derivados a un hospital. La encuesta de GAD3 pregunta si "la gestión de las residencias en Madrid se ha politizado por parte de la oposición a Isabel Díaz Ayuso". Un 69% responde que sí.

El sondeo también pregunta a las mil personas encuestadas cómo valoran la actuación del PSOE en el Caso Koldo y la aprobación de la ley de amnistía a los independentistas catalanes. La mayoría las valora negativamente, como era previsible. Sin embargo, llama la atención que por lo que respecta al fraude fiscal del novio de Ayuso, GAD3 cambia completamente el enfoque y pregunta sobre la supuesta filtración de datos personales del novio de la presidenta madrileña por parte de Hacienda y de la Fiscalía, asumiendo así el discurso del PP sobre este asunto. De hecho, este mismo miércoles la pareja de Ayuso se ha querellado contra la fiscal jefe de Madrid por supuesta revelación de secretos. En este caso, hasta un 70% de las personas encuestadas también valora negativamente esa filtración.