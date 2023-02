Fermín Muguruza, integrante del legendario grupo Kortatu y director de cine, ha sido objeto de constantes críticas y una fuerte oposición por parte de Vox Sevilla desde su llegada a la ciudad con motivo de la celebración de los Premios Goya 2023. En concreto, la obra Black is Beltza II: Ainhoa, dirigida por Muguruza, que se encuentra nominada a Mejor Película de Animación.

Esto ha supuesto que la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, haya realizado varias intervenciones en contra de la presencia del director en la ciudad acusándole de "filoetarra", además de calificar la entrega de premios como "otro capítulo más del blanqueamiento de ETA" por este motivo.

"La presencia de Muguruza en Sevilla no es bienvenida para una mayoría de sevillanos que no olvidan, ni pueden olvidar, el daño irreparable que los amigos de Muguruza han provocado durante décadas. No podemos ni queremos olvidar a los mil españoles, víctimas inocentes, que han caído bajo las balas o los explosivos de ETA", ha declarado la portavoz este jueves, según recoge Europa Press.

Muguruza, durante su presencia en los primeros compases de la gala de este sábado, ha querido restar importancia a lo sucedido: "Esta formación de ultraderecha que intenta marcar agendas políticas y culturales, que está haciendo boicot a esta gala, y se han quedado fuera. Crean tensión pero al final resulta que ayer estuve en una librería al lado de La Alameda que se llenó de gente y recibí todo el cariño de la gente sevillana y todo el mundo apoyándome", ha zanjado.

Estas declaraciones se han visto también acompañadas de una campaña de acoso en redes sociales contra Muguruza, antes candidato independiente en las listas de Euskal Herritarrok y favorable a Bildu. No obstante, en contraposición, muchas han sido también las voces procedentes del mundo de la cultura que han defendido al cineasta.

Entre ellos, el Director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha respaldado tanto al director como a su película candidata, la cual fue estrenada en el seno del festival a su cargo.

El actor y director Aitor Merino, por su parte ha denunciado también el acoso por "razones ideológicas" que está sufriendo Muguruza e instado al mundo de la cultura a sumarse a este rechazo del acoso ultraderechista. De forma similar, el grupo Reincidentes, la rapera La Furia o el exdiputado del PSOE Eduardo Madina, también víctima de ETA, han sido algunas de las figuras públicas que le han mostrado su apoyo.