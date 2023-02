Los Premios Goya de las marginadas y la especulación de la tierra

La próxima vez que alguien diga "lo dejo todo y me voy al campo" invítale a ver As Bestas y el frío de la España Vacía. O cuando alguien idealice la vida en la campiña, comparte tu cuenta —no de Netflix, por lo visto— de streaming para enseñarle la esclavitud moderna que retrata Alcarràs. Los Premios Goya 2023 que se celebran este sábado desde Sevilla tienen varios elementos que merecen la atención del espectador. Y no siempre es así.

El viaje por el ego del artista ha quedado este año más enterrado que nunca. 2022 fue el año más parecido a la normalidad pospandémica y el cine ha vuelto con propuestas de calidad donde las marginadas, las mal llamadas 'amas de casa', los desahuciados y los explotados han recibido el protagonismo. No habrá un biopic velado de Pedro Almódovar (Dolor y Gloria) ni un thriller oscuro (No habrá paz para los malvados, La Isla Mínima) para alzar un Premio Goya.

La lucha del hípster y el aldeano en As Bestas con una empresa eólica por medio; la familia despojada de su tierra por el terrateniente en Alcarràs; los desahuciados y olvidados en En los Márgenes; las mujeres al cargo de los cuidados de la casa y las familias en Cinco Lobitos; la niña marginada en Cerdita; la reinterpretación de la transición, que tal vez no fue tan idílica, en Modelo 77; una menor a cargo de Servicios Sociales que de pronto pasa a la vida adulta en La Maternal. Los largometrajes nominados en estos Premios Goya 2023 devuelven el protagonismo a las historias comunes.

Con Carlos Saura en la memoria, fallecido 24 horas antes de recibir su Goya de Honor, durante la gala se homenajeará al director aragonés, ganador del Oso de Oro de Berlín por Deprisa, deprisa y del Goya a Mejor Dirección por ¡Ay, Carmela!.

Desde luego, la cinta de Rodrigo Sorogoyen (As Bestas) parte con cierto favoritismo. Sus 17 nominaciones hacen crecer las expectativas de su noche. Pero Alcarràs y Carla Simón están destinadas a hacer historia desde que alzó el Oso de Oro en el Festival de cine de Berlín. Desde La Colmena de Mario Camus ninguna cinta española lograba esa hazaña. Podría convertirse en la primera película en obtener ese reconocimiento internacional además de ser Mejor Película en los Goya. Las ganas de agrandar los libros de Historia también ejerce presión.

Este año, la presencia de cineastas mujeres —que ha aumentado considerablemente pero no logra alcanzar la equidad respecto a los hombres— podría llevar a lograr algo que solo ha ocurrido una vez en la historia de los Premios Goya: que Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Dirección Novel recaigan en mujeres. Fue en la XVIII edición, realizada en 2004, donde Icíar Bollaín (Te doy mis ojos) fue la triunfadora de la noche con los tres premios principales y Ángeles González-Sinde recogió la estatuilla a mejora directora novel por La suerte dormida. Este año, si Alcarràs, Cinco Lobitos, La Maternal y El Agua (de Elena López Riera) compaginan triunfos, podría repetirse la hazaña.

Ese mismo pleno podría darse, pero con Mejor Guion Adaptado, donde Cerdita tiene una nominación. Que Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Adaptado y Mejor Dirección Novel recaigan en mujeres solo ha ocurrido en 2018, cuando Isabel Coixet y La Librería triunfaron y una tal Carla Simón ganaba como directora debutante con Verano 1993.

Además de todas estas quinielas y ficciones, Juliette Binoche recogerá el Goya Internacional y Rodrigo Sorogoyen y Alberto Rodríguez podrían dar un paso más hacia el olimpo de los cineastas españoles galardonados con más Premios Goya a Mejor Dirección. Para ambos sería su segundo premio tras El Reino y La Isla Mínima respectivamente.