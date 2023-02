Estos son los favoritos de los nominados a los Goya 2023

Este sábado tendrá lugar la 37ª edición de los Premios Goya, una gala que se celebrará en Sevilla y que será presentada por Antonio de la Torre y Clara Lago. Los galardones del cine español tienen como máximas nominadas a As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, con 17 candidaturas; Modelo 77, de Alberto Rodríguez, con 16; Alcarràs, de Carla Simón y Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa con 11 cada una; y Cerdita de Carlota Pereda y Los renglones torcidos de Dios de Oriol Paulo con seis.

Pero las nominaciones van por un lado y los premiados por otro. De hecho, el año pasado Maixabel, de Icíar Bollaín, tenía 15 nominaciones pero cosechó solo tres estatuillas y Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, no logró ninguna de entre sus ocho nominaciones. Por tanto, ¿cuáles son las favoritas entre los nominados a los Goya 2023?

Las nominadas a Mejor Película, el galardón por excelencia de los Premios Goya, son Alcarràs, As Bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77. La favorita del público es, sin duda, As Bestas, el largometraje de Sorogoyen sobre la España vacía con tintes de terror. Es la película española con más votos en Filmaffinity —casi 18.000— y su nota media sube hasta 7,8, la más alta de las nominadas de los Premios Goya 2023. Además, recaudó 4,5 millones de euros en la taquilla nacional, convirtiéndose en la sexta película española más vista de 2022.

Si entra en juego el prestigio o la trayectoria de premios, la otra gran favorita es Alcarrás. La cinta de Carla Simón ya es historia del cine español al coronarse como mejor película en la Berlinale de este curso, hito que ninguna película española ha logrado salvo La Colmena, de Mario Camus, en 1983. Sin embargo, ha tenido la mitad de espectadores que As Bestas y los usuarios de Filmaffinity la han valorado peor –6,9 de nota—. La victoria de Alcarrás sería un triunfo importante para el cine independiente.

En cuanto a Mejor Dirección, donde los nominados son Carla Simón, Rodrigo Sorogyen, Pilar Palomero (La maternal), Carlos Vermut (Mantícora) y Alberto Rodríguez por (Modelo 77), parece que de nuevo entre Simón y Sorogoyen andará el juego. En el premio de Mejor Dirección Novel, salvo sorpresa de Juan Diego Botto (En los márgenes) o Carlota Pereda (Cerdita), la gran favorita es Alauda Ruiz de Azúa, que ha cosechado incontables críticas positivas por su largometraje Cinco lobitos.

Para mejor actriz protagonista, probablemente la terna de favoritas se reparta entre Laia Costa (Cinco lobitos) y Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios), mientras que en la categoría masculina los que más opciones tienen son Javier Gutiérrez por (Modelo 77) y Luis Tosar (En los márgenes).

En las categorías de reparto, Susi Sánchez (Cinco Lobitos) y Carmen Machi (Cerdita) parten como favoritas en el apartado femenino. Entre los hombres, Luis Zahera por As bestas parece que no tiene competidor posible como mejor actor de reparto.

Para el Mejor Guion Original vuelve a surgir una importante competición, donde vuelven a brillar las dos mismas cintas: Arnau Vilaró y Carla Simón por Alcarràs e Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por As bestas. Y en el Mejor Guion Adaptado hay más equilibrio porque las cintas no aspiran a ser las triunfadoras de la noche. Las nominadas son Carlota Pereda (Cerdita), Paul Urkijo Alijo por (Irati), Guillem Clua y Oriol Paulo por (Los renglones torcidos de Dios), David Muñoz y Félix Viscarret (No mires a los ojos) y Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lakuesta por (Un año, una noche). La adaptación de la popular novela de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, parte como gran favorita, además de por adaptar un libro importante de la historia contemporánea española, por su gran éxito de taquilla: casi un millón de espectadores, 6 millones de euros y la tercera cinta española más taquillera de 2022.

En negrita, las favoritas en las principales categorías

MEJOR PELÍCULA



Alcarràs

As Bestas

Cinco lobitos

La maternal

Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN



Carla Simón (Alcarrás)

Rodrigo Sorogyen (As Bestas)

Pilar Palomero (La maternal)

Carlos Vermut (Mantícora)

Alberto Rodríguez (Modelo 77)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL



Arnau Vilaró y Carla Simón (Alcarràs)

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen (As bestas)

Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos)

Carlos Vermut (Mantícora)

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos (Modelo 77)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO



Carlota Pereda (Cerdita)

Paul Urkijo Alijo (Irati)

Guillem Clua y Oriol Paulo (Los renglones torcidos de Dios)

David Muñoz y Félix Viscarret (No mires a los ojos)

Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lakuesta (Un año, una noche)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA



Denis Menochet (As bestas)

Luis Tosar (En los márgenes)

Nacho Sánchez (Mantícora)

Javier Gutiérrez (Modelo 77)

Miguel Herrán (Modelo 77)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA



Marina Foïs (As Bestas)

Laia Costa (Cinco lobitos)

Anna Castillo (Girasoles silvestres)

Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios)

Vicky Luengo (Suro)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Marie Colomb (As bestas)

Carmen Machi (Cerdita)

Susi Sánchez (Cinco Lobitos)

Penélope Cruz (En los márgenes)

Ángela Cervantes (La Maternal)

MEJOR ACTOR DE REPARTO



Diego Anido (As bestas)

Luis Zahera (As bestas)

Ramón Barea (Cinco Lobitos)

Fernando Tejero (Modelo 77)

Jesús Carroza (Modelo 77)

MEJOR ACTOR REVELACIÓN



Albert Bosch (Alcarràs)

Jordi Pujol Dolcet (Alcarràs)

Mikel Bustamante (Cinco Lobitos)

Christian Checa (En los márgenes)

Telmo Irureta (La consagración de la primavera)

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN



Ana Otín (Alcarràs)

Laura Galán (Cerdita)

Luna Pamies (El agua)

Valeria Sorolla (La consagración de la primavera)

Zoe Stein (Mantícora)

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL



Carlota Pereda (Cerdita)

Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos)

Elena López Riera (El agua)

Juan Diego Botto (En los márgenes)

Mikel Gurrea (Suro)

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL



A las mujeres de España. María Lejárraga

El sostre groc (El techo amarillo)

Labordeta, un hombre sin más

Oswald. El falsificador

Sintiéndolo mucho

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN



Black is Beltza II: Ainhoa

Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

Los demonios de barro

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

Unicorn Wars

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA



1976 (Chile)

Argentina, 1985 (Argentina)

La jauría (Colombia)

Noche de fuego (México)

Utama (Bolivia)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA



Belfast (Reino Unido)

Fue la mano de Dios (Italia)

La peor persona del mundo (Noruega)

Las ilusiones perdidas (Francia)

Un pequeño mundo (Bélgica)

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA



Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Competencia oficial

Modelo 77

MEJOR SONIDO



Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Modelo 77

Un año, una noche

MEJOR MONTAJE



Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Modelo 77

Un año, una noche

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL



En los márgenes, de Eduardo Cruz y Rozalén (En los márgenes)

Izena duena bada, de Aránzazu Calleja,Maite Arroitajauregi y Paul Urkijo Alijo (Irati)

Sintiéndolo mucho, de Joaquín Sabina,Leiva (Sintiéndolo mucho)

Un paraíso en el sur, de Paloma Peñarrubia Ruiz,Vanesa Benítez Zamora (La vida chipén)

Batalla, de Joseba Beristain (Unicorn Wars)