El presidente del TC: "Reformar la Constitución es una medida válida y razonable"

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha calificado de "válida y razonable" una hipotética reforma de la Constitución. "Las generaciones venideras tienen derecho a organizar sus vidas jurídico políticas de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos. En consecuencia, a mí, con carácter general reformar la Constitución y acomodar algunos puntos a las nuevas exigencias de los tiempos me parece una medida en principio, válida; y en segundo lugar, razonable", ha dicho González-Trevijano en una entrevista este martes en la 'Cadena Ser'.

Sobre el recurso contra la ley del Aborto, interpuesto por el PP hace once años y que aún no se ha resuelto, el presidente del TC ha dicho que en "once años es difícil de justificar" y ha aventura que en los próximos "meses" haya una propuesta de sentencia, algo que le corresponde al magistrado Enrique Arnaldo, que hace años plasmó su opinión contraria a la ley de plazos.

González -Trevijano ha asegurado que le parece normal que los magistrados que llegan al Constitucional, tras un mínimo de 15 años de ejercicio profesional, hayan opinado en algún momento de cuestiones políticas, en este caso, sobre el aborto, pero ello, en su opinión, no tiene por qué afectar a los dictámenes del tribunal de garantías.

Respecto a las recusaciones que varios líderes del 'procés', como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, han presentado respecto a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel con el objetivo de que sean apartados de los recursos por la sentencia del 'procés', el presidente del TC ha asegurado que serán resueltas en "tiempo y forma. En tiempo, será de inmediato. Y en forma, será rigurosa". El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido en su escrito de recusación que Pedro González-Trevijano se abstenga de resolver el incidente de recusación respecto a Enrique Arnaldo por su "relación de amistad" con este magistrado.