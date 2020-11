El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a tender la mano al Gobierno para negociar la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo debate a la totalidad se celebra y vota este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados. El líder del grupo republicano se ha posicionado como socio preferente del Ejecutivo frente a Ciudadanos, "situado al lado de los de la foto de Colón", y ha rechazo cualquier compatibilidad con la formación naranja para la aprobación de las cuentas públicas: "Si quieren hacer política y no matemáticas, aquí estamos".

Rufián ha destacado la situación extraordinaria que atraviesa España por la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus y ha instado a la Cámara Baja a negociar las posibilidades de mejora para una mayor protección de los ciudadanos: "En ERC no medimos el patriotismo en metros de tela, lo medimos en metros de hospitales, de escuelas, de inversiones y de transportes para la gente".

"Estos Presupuestos siguen financiando de forma terrible y abusiva a una institución tan corrupta y antidemocrática como la Casa Real", que recibirá medio millón de euros más con respecto a otros años. También, en palabras de Rufián, este proyecto presupuestario "sigue financiando una maquinaria tan terrible y absurda como es Defensa y armamento", y también, ha destacado que estos PGE "destinan más de siete millones a algo tan opaco llamado Fondos Reservados", esto es, "dinero para gente como el teniente Baena [por el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena] y sus operaciones de Torrente 6", ha criticado Rufián.

Sin embargo, el portavoz de ERC ha reconocido que las nuevas cuentas públicas "suponen una inversión inédita en Catalunya". Y, aunque esta premisa no presupone el voto a favor del grupo republicano, ERC ha dejado claro que "va a poner todos los esfuerzos en los intereses los catalanes".

En resumidas cuentas, ha avisado: "Encaramos el tiempo más incierto de nuestra historia, con dos graves problemas: el periodismo no tiene medios en un mundo sin verdad y la izquierda no tiene discurso en un mundo sin ideología", y por ello, ha añadido: "Decir que se pueden pactar unos Presupuestos con Ciudadanos y ERC a la vez es mentira. Si en la política no importara la ideología, esto se llamaría tecnocracia, no democracia".

Montero: "Seguro que tenemos un punto de encuentro"

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defender el proyecto de ley del Gobierno, ha subrayado que la excepcionalidad del momento actual debe anteponerse a la "incompatibilidad" de un posible acuerdo que aúne los votos favorables de ERC y Cs: "Es un momento tan extraordinario de país que anteponer el con quién o qué sería muy difícil de explicar al conjunto de los ciudadanos".

Al mismo tiempo, ha insistido en que estas cuentas necesitan también el apoyo de los grupos independentistas: "No encuentro ninguna razón para que una fuerza que defienda los intereses de Catalunya no apruebe el proyecto de Presupuestos", ha asegurado.

Como aseguró este miércoles, en respuesta a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, y a la representante de la CUP, Mireia Vehí, -sendos grupos han presentado enmienda a la totalidad-, Montero ha incidido en que en estos momentos "estamos hablando de los Presupuestos de España y del conjunto de territorios de este país, no estamos hablando de otra cuestión que tenga que ver en relación con la estructura territorial de España". Para la ministra portavoz "es fundamental ser capaces de orientar los debates hacia la dirección en la que el debate se tiene que orientar".

Con todo, la ministra ha dejado claro que ERC puede votar a favor de estos Presupuestos porque son "progresistas, de marcado carácter social, que intentan que las personas vulnerables encuentren una esperanza" para poder salir adelante. Asimismo, ha invitado a los de Rufián a negociar este proyecto a través de las enmiendas parciales. "Le agradezco que se haya decidido a negociar estos Presupuestos. Es una legislatura larga y este Gobierno va a dialogar hasta la extenuación. Me consta que su formación política también. Seguro que tenemos un punto de encuentro", ha zanjado la ministra.