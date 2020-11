La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de defender y desgranar en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), unas cuentas "de país" que van más allá del Gobierno y de los partidos que lo forman -PSOE y Unidas Podemos-. La ministra portavoz ha repetido esta premisa durante el debate de enmiendas a la totalidad, que ha comenzado este miércoles y terminará este jueves con la votación de los siete vetos presentados contra las cuentas públicas.

A pesar de cosechar siete enmiendas, el proyecto de ley superará este primer examen. Eso sí, los diferentes grupos del arco parlamentario ya le han trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la tramitación de los PGE no será un camino de rosas. En este sentido, Montero ha incidido en la situación extraordinaria que atraviesa España por la crisis sanitaria y económica, provocada por la covid-19, para recabar apoyos y pedir consenso en torno a unas nuevas cuentas públicas que hacen frente a los "Presupuestos inservibles" actuales, fruto de la prórroga del proyecto de Cristóbal Montoro aprobado en 2018.

"Estamos en un debate de números y cuentas públicas, pero le he visto a usted un poco desubicado"

Antes de las intervenciones de los representantes de los grupos que han presentado enmiendas a la todo el proyecto, la ministra Montero ha mencionado las líneas maestras de las cuentas públicas. Además, ha anunciado una bajada del IVA de las mascarillas del 21% al 4%, una propuesta que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes vía real decreto ley, después de atender la petición de la mayoría de grupos de la Cámara Baja y de varios sectores acerca del precio de este producto de uso obligatorio.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sido el encargado de defender la enmienda presentada por su grupo. El líder de la formación conservadora ha aprovechado sus 30 minutos en la tribuna para dirigirse al presidente del Gobierno y criticar su gestión de la pandemia. Asimismo, ha afeado las negociaciones de los de Sánchez con ERC o Bildu y con sus propios socios de Gobierno, Unidas Podemos. "Decir que son Presupuestos país cuando traen el sello de Bildu, de Esquerra Republicana y del partido más radical que forma parte de un Gobierno en la UE, como es Podemos, creo que no es la mejor definición", ha asevero Casado.

"Estamos en un debate de números y cuentas públicas, pero le he visto a usted un poco desubicado. Primero dirigiéndose a Sánchez, que no interviene en esta tribuna", le ha respondido Montero en su turno de réplica. La ministra de Hacienda ha subrayado el nuevo giro de Casado frente a su discurso en la moción de censura de Vox contra el Gobierno. "Estaba haciendo [Casado] un giro al centro derecha y ahora ha demostrado con este discurso popurrí que no son un partido moderado", ha asegurado. Así las cosas, la ministra de Hacienda ha acusado al PP de querer prorrogar los Presupuestos de Montoro y ha pedido a Casado que asuma el rol de líder de la oposición "que en los momentos de drama sean capaces de arrimar el hombro". También, Montero ha cargado contra la derecha por "torpedear" la acción del Gobierno. "Si hay unas nuevas cuentas públicas, tendremos la capacidad para afrontar la situación más dramática de los últimos años". "Esto va de país, no de Gobierno", ha enfatizado la ministra.

"Me alegro de que no le gusten nuestros Presupuestos porque perseguimos unos modelos sociales distintos"

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha calificado los Presupuestos de "irresponsables y electoralistas" y, en la línea de Pablo Casado, el diputado de la extrema derecha ha afeado los supuestos pactos del Gobierno de Sánchez con otros grupos del arco parlamentario de cara a las negociaciones para la aprobación de las cuentas: "Los separatistas pasan su factura por los servicios prestados. Doblan la partida al concierto vasco y los separatistas catalanes se llevan la mayor inversión de España", ha reprochado.

Montero, en su turno de réplica, ha acusado al grupo ultraderechista de "poner en cuestión" los pilares del Estado: "No entiendo el objetivo de su formación en el Congreso de los Diputados porque no dejan de impugnar la política", ha dicho. Al mismo tiempo, Montero ha dejado claro que no va a haber "puntos de encuentro" entre Vox y el Ejecutivo, ya que el partido que lidera Santiago Abascal -sostiene- plantea un modelo económico y social "muy distinto" al del Gobierno. "Me alegro de que no le gusten nuestros Presupuestos porque perseguimos unos modelos sociales distintos".



Un proyecto "insuficiente"

La portavoz de JxCat, Laura Borràs, cuyo grupo ha presentado la enmienda sin el apoyo de su exsocios del PDeCAT, y el diputado del BNG, Néstor Rego, han rechazado las cuentas de Sánchez porque "dan la espalda" a los catalanes y gallegos. Ambos grupos, que forman parte del Grupo Plural -se han repartido el tiempo de intervención-, han criticado que el Gobierno plantee estas cuentas como un "chantaje" aprovechando la crisis por la pandemia.

Borràs ha destacado que el proyecto presupuestario "resulta insuficiente para afrontar los retos sociales y económicos de la sociedad catalana". "Si quieren nuestro apoyo tendrán que esforzarse un poquito más", ya que, en palabras de Borràs, "la pandemia nos obliga a ser más exigentes que nunca, más responsables y hacer más políticas". Del mismo modo, Rego ha afeado la caída de la inversión en Galicia en relación con las cuentas de 2018, "ya de por sí insuficientes". "La prioridad absoluta debe ser el gasto social", ha defendido.

"Hoy venimos a hablar de Presupuestos"

Así las cosas, Montero ha invitado a sendos grupos a negociar los Presupuestos por medio de enmiendas parciales: "Enmienden, aporten, construyan a partir de este proyecto". Eso sí, les ha advertido que tumbar estas cuentas "resucitará" las de 2018 que "probablemente no hubieran votado ni en ese momento". A Borràs, además, le animado a tratar de la situación política de Catalunya en otro debate: "Hoy venimos a hablar de Presupuestos", ha aclarado en referencia a los motivos expuestos por la formación independentista para argumentar su veto.

Por otro lado, Montero ha agradecido al resto de formaciones que integran el Grupo Plural, PDeCAT, Compromís y Más País -han intervenido para fijar su posición- por no sumarse al "bloque del no". "El esfuerzo merece la pena. Estamos en una situación inédita que va a requerir que tengamos una visión distinta, pero vamos a encontrar las fórmulas de acuerdo para mejorar las cuentas públicas".

De igual forma, los representantes de la CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias en el Congreso, que integran el Grupo Mixto, han mostrado su rechazo a los presupuestos. Mireia Vehí, diputada de la formación anticapitalista, ha preguntado a la ministra: "¿Por qué no obligan a pagar a las grandes empresas y a los bancos a devolver el dinero del rescate que es de todos?". La diputada canaria Ana Oramas ha acusado al Gobierno de convertir en "papel mojado el imperio de la ley y los derechos de los canarios". Por último, el diputado Isidro Martínez Oblanca ha cargado contra el Gobierno por perpetuar con sus Presupuestos el "abandono" de Asturias. Montero, en su turno de réplica, ha argumentado que el proyecto presupuestario responde a los intereses planteados por estos grupos enmendantes.

Con todo, el Pleno del Congreso de los Diputados se reanudará este jueves con la intervención de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas a la totalidad para fijar su posición. Una vez finalizado el debate, los vetos se votarán conjuntamente en un único sufragio.