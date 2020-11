Pablo Casado ha sido el encargado en defender la enmienda a la totalidad presentada por el PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, no se ha dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de presentar las Cuentas Públicas. Durante la mayor parte de su discurso Casado ha hecho alusiones al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de falta de liderazgo por "parapetarse" en las autonomías.

"El balance de este último año es de una triple crisis: sanitaria, social y económica", han sido las palabras del líder del PP. "El Gobierno no ha sido capaz de superar esta crisis, pero los españoles vamos a ser capaces de hacerlo. O hay futuro para España o hay futuro para su Gobierno", ha asegurado desde la tribuna del Congreso. Asimismo ha recriminado a Sánchez que no haya querido conocer la posición del PP y no se haya abierto a pactar con los conservadores.

"Decir que son Presupuestos país cuando traen el sello de Bildu, de Esquerra Republicana (ERC) y del partido más radical que forma parte de un Gobierno en la UE, como es Podemos, creo que no es la mejor definición", ha criticado el líder del PP. "Pedimos que nos explique qué ha pasado", ha dicho.

El popular también ha recurrido a uno de los 'argumentos estrella' del PP para cargar contra la gestión económica: la herencia recibida del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Esta es la tercera vez que el PSOE deja una crisis sin igual", ha dicho. "Estos Presupuestos, como pasó en el 2009 con los últimos presupuestos que planteó el señor Solbes, son el inicio de la austeridad porque son unas cuentas casi calcadas a lo que pasó hace diez años".



Casado ha vuelto a reivindicar al PP como una alternativa "centrada" al actual Gobierno de coalición. "Representamos a la tercera España: moderada, sensata, centrista", ha asegurado, a lo que la ministra Montero le ha respondido cuestionando ese viraje al centro. "La oposición de este país necesita un líder que no esté permanentemente en primarias", ha dicho.

La ministra de Hacienda ha acusado a Casado de desviarse del tema principal con un "discurso popurrí" y de no hablar "de las políticas para dar respuesta a estos tiempos de crisis". "Usted no ha escuchado, no ha leído el proyecto de PGE", ha señalado la socialista en su turno de réplica al líder del PP.