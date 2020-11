La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo plazo termina este viernes. "La presentamos porque los Presupuestos no son buenos para Catalunya", ha señalado Borràs en rueda de prensa telemática.

Asimismo, la portavoz de JxCat ha explicado que esta decisión supone un "toque de atención". "Hay dos tipos de enmienda a la totalidad. Las que son preludio de un voto negativo y las que sirven para dar un toque de atención y un grito de alarma, para poner sobre la mesa todos aquellos obstáculos e insuficiencias que presentan este proyecto de Presupuestos", ha argumentado.

Borràs ha añadido que, aunque se vendan los presupuestos como "los mejores y más progresistas de la historia, lo que hacen es no tener en consideración el esfuerzo y sacrificio de los emprendedores, los autónomos y las empresas, subiendo cuotas". Y todo esto mientras "se aumenta el presupuesto de Defensa o el de la Casa Real".

En palabras de la portavoz del grupo, el proyecto de PGE no contempla el "expolio fiscal congénito que sufre Catalunya", un "incumplimiento flagrante por parte del Estado que no permite a esta comunidad llevar a cabo políticas sociales".

Y, al margen de los asuntos económicos, la diputada de JxCat ha alertado de la situación de "represión" en Catalunya. En la exposición de motivos de la enmienda, a la que ha tenido acceso este medio, el grupo parlamentario arguye que España tiene "presos políticos y exiliados", una evidencia que no pueden "pasar por alto".

Los Presupuestos, "que dan la espalda a los catalanes" -sostienen-, "tendrían que ser la herramienta principal para poder llevar a cabo aquellas políticas que dan respuesta a la ciudadanía", tal y como contempla el texto de la enmienda.

Esta decisión choca con el anuncio del PDeCAT, partido que forma JxCat junto a Junts en el Congreso, que ya anunció que no presentaría enmienda para poder negociar los Presupuestos con el Ejecutivo. Si bien, con esta decisión de JxCat, el PDeCAT vuelve a romper la disciplina de voto, como ya lo ha hecho en alguna ocasión. "Cuando negociamos, lo hacemos en nombre de JxCat, porque hablo como portavoz del grupo. Cualquier otra consideración la deberán hacer otras personas", ha aclarado Borràs.

BNG, por su parte, ha anunciado en la tarde de este jueves que presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos. Su único diputado en el Congreso, Néstor Rego, comparecerá este viernes en rueda de prensa para presentar la enmienda a las cuentas.

También, la diputada y el senador de CC-PNC, Ana Oramas y Fernando Clavijo, han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de PGE al entender que las cuentas "condenan" a las islas Canarias "al paro, al hambre y a la pobreza", según recoge Europa Press. Coalición Canaria también entiende que el proyecto da la espalda a los canarios "justo en el peor momento de su historia".

PNV y Compromís no presentarán enmienda

El PNV, por su parte, ha informado de que no presentará enmienda a la totalidad a las cuentas, dando así un "margen de confianza" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Eso sí, esta decisión no presupone su voto favorable a las cuentas, dado que dependerá de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. "El Grupo Vasco centra sus esfuerzos en corregir ciertos aspectos que no comparte del planteamiento presupuestario así como en incorporar nuevas partidas que mejoren las cuentas, en particular a lo que Euskadi se refiere", ha añadido el grupo.

Baldoví: "Estos Presupuestos son mejores que los aprobados por PP y Cs, pero mejorables"

El PNV no ha acudido este jueves a la ronda de contactos convocada para este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. El Grupo Vasco considera que el "objetivo principal [de las reuniones del Gobierno con los grupos] parece ser más mediático que de fondo", ha expresado el grupo parlamentario.

Por otra parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha señalado que su grupo tampoco presentará enmienda a la totalidad. "Hemos constatado que estos PGE son mucho mejores que los que en su día aprobaron PP y Cs. Son mejores, pero mejorables", ha matizado.

En palabras de Baldoví, el proyecto de PGE recoge "muchos puntos" de su acuerdo de investidura, como el aumento de las inversiones para la Comunitat Valenciana, el impulso del Corredor Mediterráneo y el incremento en partidas relacionadas con la dependencia.

Si bien, ha avisado de que presentarán enmiendas parciales sobre la inversión en Cercanías y otras propuestas de ayuntamientos o consellerias valencianas.