Los principales titulares que dejó Iván Redondo en su entrevista con Jordi Évole

El exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, se ha dado a conocer en una entrevista con Jordi Évole este domingo. Redondo asegura que Sánchez le ofreció ser ministro y que se planteó su salida tres veces del que ha denominado "el mejor trabajo del mundo". El que fuera mano derecha del presidente del Ejecutivo fue cesado en la remodelación del Gobierno de este verano.

Estos son los principales titulares que dejó en la entrevista de En lo de Évole:

1. "Sánchez me ofreció ser ministro"

Redondo afirma que pidió a Sánchez su salida en tres ocasiones. El que fuera la mano derecha del presidente del Gobierno asegura que este le llegó a ofrecer un ministerio en mayo, pero que lo rechazó. No era la primera vez que le pusieron esa oferta en la mesa, según Redondo: "A mí me ofreció ser ministro cuando ganamos la moción de censura. Yo nunca me he visto en esa posición, he estado donde podía estar. Quería estar y me había preparado para estar".

2. "Hemos dormido muy bien con Iglesias en el Gobierno"

Jordi Évole recuerda al que fuera director del Gabinete del Presidente del Gobierno la frase de Sánchez en la que dijo que no dormiría con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Gobierno. "Sánchez y yo hemos dormido muy bien con Pablo Iglesias en el Gobierno", afirma Redondo. Y aclara que Sánchez dijo esa frase en "un momento de negociación donde desafortunadamente al final no se llegó a un encuentro y a un pacto que luego sí fue posible en 24 horas".

3. "Nunca hemos usado a Vox en campaña electoral"

¿El PSOE jugó con el miedo a Vox para ganar las elecciones?, quiso saber el periodista Jordi Évole. La respuesta de Redondo es rotunda: "No". Detalla que en el país hay "tres Españas".

4. Tenso debate sobre la subida del precio de la luz

Jordi Évole también preguntó a Redondo sobre la subida del precio de la luz. El periodista afirmó que aunque el Gobierno dice ser de izquierdas, "no se estuvo pendiente de los más débiles". Redondo defiende que "siempre hay una sensibilidad de conseguir los precios más bajos, porque es el ADN del Gobierno".

5. Sobre la huida del emérito: "El Gobierno es una institución distinta a la Casa Real"

Évole pregunta sobre la huida de Juan Carlos I: "¿quién toma la decisión de que el rey se vaya? ¿El Gobierno?". Redondo afirma que "el Gobierno no toma esas decisiones, son decisiones que en todo momento corresponden a la Casa Real. Es una institución distinta".

6. "No me voy a ir al Partido Popular"

Iván Redondo participó 2007 en la campaña electoral del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). Évole pregunta: "Si le llama Pablo Casado y le dice, 'Iván, pídeme lo que quieras, pero yo quiero que me lleves a la Moncloa como llevaste a Pedro Sánchez en su momento', ¿le diría que sí?". Redondo contesta: "No me voy a ir al Partido Popular".