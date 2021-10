Ya solamente la promo de la entrevista, con Pablo Iglesias como (falso) protagonista, despertó una enorme atención. El propio programa no podía ser menos.

Este domingo, el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, fue entrevistado en Lo de Évole y el espacio ha generado ríos de comentarios en las redes. El personaje descrito tantas veces como "todopoderoso" se sometió a las preguntas de Jordi Évole y salió… bueno…

In mai opinion, ha salido peor que entró. #LoDeRedondo

Redondo dejó frases como "Sánchez me ofreció ser ministro"; "Hemos dormido muy bien con Iglesias en el Gobierno" y otras, y también dejó momentos muy comentados como en el que saca unas piezas de ajedrez para explicarse y dice: "Esto no estaba preparado".

– El alfil se puede mover así, para allá y para acá, el caballo dos para allá y uno para acá, la torre así de lado… – ¿Va a querer bolsa o no? #LoDeRedondo

La entrevista ha suscitado muchas críticas, entre ellas de algunos destacados socialistas, como Oscar Puente y Odón Elorza.

He tenido que abrir la ventana para que se disipara el humo que salía de mi televisor. ¿Os ha pasado alguna vez?

My Opinion. La entrevista de Évole a Redondo: decepcionante y hueca.

Muchos tuiteros han coincidido en acordarse de una serie de ficción: 'Vota Juan'.

Me voy a la cama, que me están pitando un poco los oídos. #LoDeRedondo pic.twitter.com/lKTxZZB9vt

Estas son algunas de las críticas que ha recibido Iván Redondo tras su entrevista en Lo de Évole:

Asume la responsabilidad de todos los éxitos pero no tuvo casi nada que ver en los fracasos. No pidió ser ministro, se lo ofrecieron. Y no lo echaron, se fue.

Se tira por el barranco por sus clientes. Eso sí me lo creo. Hoy el cliente era él mismo y se notaba.#LoDeRedondo

— gerardo tecé (@gerardotc) October 3, 2021