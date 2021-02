El PSOE se unirá al PP, Vox y Cs en contra de la iniciativa de ERC para eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado y retirar el aforamiento a Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real. La proposición no de ley, que se votará el próximo jueves, se ha debatido este martes en el Congreso, horas después de la visita de Felipe VI para asistir al acto de homenaje del 40 aniversario del intento de golpe de Estado de 1981, en el que ha ha elogiado a su padre a través de su discurso por su "firmeza y autoridad".

La iniciativa ha sido apoyada por Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Junts y la CUP, entre otros partidos, pero será rechazada por una amplia mayoría del Pleno de la Cámara Baja. ERC registró esta propuesta en julio de 2020 en la que buscaba que el Congreso inste al Gobierno a "impulsar todas aquellas modificaciones reglamentarias del ordenamiento jurídico a fin y efecto de que todas las personas sean efectivamente iguales ante la ley y, en consecuencia, deban responder ante la administración de justicia en las mismas condiciones".

En esta línea, en medio de la crisis de la Corona por los escándalos económicos y judiciales del emérito, que se encuentra huido en Abu Dabi (Emiratos Árabes) desde el pasado mes de agosto, "deben eliminarse por completo del ordenamiento jurídico y en virtud del principio democrático y de igualdad las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad que puedan amparar comportamientos delictivos o irregulares de la persona del jefe del estado, la Casa Real y cualquier miembro de la Corona", reza la iniciativa.

ERC, Junts, la CUP y EH Bildu han afeado al PSOE por "hacer lo contrario a lo que dice". En este sentido, la diputada de ERC encargada de defender la propuesta, Carolina Telechea, ha citado numerosos ejemplos en los que Pedro Sánchez, tanto antes de convertirse secretario general del PSOE como después, ha pedido suprimir la inviolabilidad del rey.

Iñarritu: "Dicen que son republicanos de valores monárquicos, algo así como ser vegano pero comer un buen chuletón de vez en cuando"

"¿A cuenta de qué vetan las numerosas comisiones de investigación que se han solicitado por parte de los grupos de la izquierda para investigar los negocios opacos de la Casa Real y sus corruptelas?", ha reprochado Telechea en alusión a la negativa constante encabezada por el PSOE para vetar las comisiones parlamentarias sobre las presuntas irregularidades de la monarquía, incluso en contra del criterio de los letrados. "Se les llena la boca de hablar de republicanismo, pero luego no lo llevan a cabo. No se trata de republicanismo o monarquía, se trata de democracia o no", ha añadido la diputada republicana.

El diputado de la CUP, Albert Botran, ha acusado al grupo socialista de ir de la mano de Vox para "defender el despotismo de la monarquía", la cual está protegida también por el delito de injurias a la Corona, una falta por la que muchos artistas están encarcelados en España y por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "ha pegado un tirón de orejas" al Estado español.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha cuestionado: "Señores del PSOE, han repetido por activa y por pasiva que querían avanzar en la retirada de la inviolabilidad, ¿qué les impide apoyarla? Dicen que son republicanos de valores monárquicos, algo así como ser vegano pero comer un buen chuletón de vez en cuando". También, ha pedido al Gobierno que avance en "transparencia y claridad" a la hora de informar sobre lo que hace la Casa Real, ya que "el tiempo del blanqueo y de los cuentos ya pasó", ha rematado.

Asens: "No puede ser que un jefe del Estado tenga patente de corso para delinquir"

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, no se ha sumado a los reproches de estos grupos contra su socio de Gobierno, consciente de las diferencias que les separan en los relativo a esta cuestión, pero sí ha dejado claro que el "principio democrático debe imponerse por encima del monárquico", y sobre este asunto, ha ahondado: "El principio de legitimidad democrática no puede tener competidores. No puede ser que un jefe del Estado tenga patente de corso para delinquir. La inviolabilidad de los otros países afecta a los asuntos oficiales, no a los privados. Cuando un jefe del Estado delinque, eso se persigue", ha enfatizado.

"El socialismo no es incompatible con la monarquía"

La diputada socialista Rafaela Crespín, ante las reiteradas referencias a su partido a lo largo del debate, ha justificado su rechazo a la iniciativa porque pretende "atajar reformas de gran calado que necesitan del consenso mayoritario de esta Cámara". Asimismo, ha explicado que el aforamiento del emérito y otros miembros de la Familia Real, una reforma introducida tras la abdicación de Juan Carlos I, "no supone un debilitamiento de la independencia judicial", pues a su entender, "se pueden exigir las responsabilidades que procedan sin alterar el normal funcionamiento de las instituciones".

Ha insistido en que el PSOE prefiere la república, "pero sobrados ejemplos hay de que, tanto en el poder como en la oposición, el socialismo no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas que la mayoría del pueblo desee en cada momento".

Además del PSOE, PP, Vox y Cs han puesto en valor el papel de la monarquía y la inviolabilidad de los miembros de la Corona. Asimismo, han resaltado el papel de Juan Carlos I en la intentona golpista de hace 40 años. "El momento más indigno de la historia democrática de España fue abortado por el emérito", ha sostenido el diputado del PP Jaime Miguel Mateu, quien ha defendido los aforamientos: "La inviolabilidad no es un privilegio, no se establece en beneficio de la persona sino como salvaguarda en beneficio de sus funciones".