La productora fundada por Ana Rosa Quintana se hace con los informativos matinales de TVE

Vamos a ver un par de ejemplos bastante claros del tipo de periodistas que suelen aparecer y el tipo de "argumentos" y de ideas que se suelen escuchar a día de hoy en Televisión Española. Paloma Cervilla de ABC en La Hora de la 1: "La gente no quiere trabajar, quieren vivir de las paguitas, mi amiga no encuentra trabajadores porque ganan menos trabajando en su restaurante que cobrando las paguitas".

Y nadie le corrige ni le dice nada. Habría que recordarle a esta desinformadora que lo máximo que puede cobrar una persona de Ingreso Mínimo Vital (IMV), al que imagino que se refiere cuando dice "paguita" con ese clasismo repugnante, son unos 500 euros al mes. El salario mínimo, es decir, lo mínimo que te pueden pagar por ley por una jornada de trabajo son 1000 euros al mes.

Así que, señora, si usted dice que un trabajador gana menos trabajando en el bar de su amiga que cobrando el IMV, es que su amiga es una explotadora y una delincuente que no cumple la ley. Que pague lo que corresponde y verá cómo sí que encuentra trabajadores.

Segundo ejemplo que os pongo. Reportaje de Televisión Española sobre otro de los temas estrella de la ultraderecha, los okupas. El canal 24 horas de la tele pública emite un reportaje sobre el supuesto "problema de la okupación" y acompaña a un grupo de matones de una empresa privada, que se dedica básicamente a amedrentar a familias pobres que viven en pisos vacíos para echarlas sin orden judicial.

No solo criminalizan a los pobres diciendo que familias que no pueden acceder a una vivienda "solo quieren dinero", no solo blanquean el fascismo puro y duro de estos grupos parapoliciales haciéndoles un publireportaje, sino que encima te sacan así sin despeinarse al cabecilla de la banda diciendo que la colaboración mediática les beneficia en su noble tarea de expulsar a gente de casas sin orden judicial. Todo esto en la televisión pública.

Los informativos matinales de TVE los hace Cuarzo Producciones, la productora que fundó Ana Rosa Quintana, lo contó Diario 16 hace pocos días. Cuarzo Producciones, en manos del grupo Banija, también produce programas, sobre todo reallities, para Mediaset (La isla de las tentaciones, La última tentación, Viva la vida) y para Atresmedia (¿Te lo vas a comer?, La Roca o Liarla Pardo). También es desde este lunes 12 de septiembre la productora encargada del espacio informativo matinal de la televisión pública, que ahora se llama Hablando claro. De esta manera, desplazan a los servicios informativos de la 1 de esa franja horaria.