Así se narra la contraofensiva ucraniana en Occidente y en Rusia

Vamos a analizar cómo cuentan los medios occidentales, por un lado, y los medios rusos, por otro, la contraofensiva del ejército ucraniano en los últimos días, a ver si eso nos sirve para hacernos un puzzle lo más completo posible de lo que está pasando, mirando lo que se dice a ambos lados del frente.

Empecemos por los medios occidentales. Os leo algunos titulares:

La Vanguardia: La contraofensiva ucraniana pone en serias dificultades a Putin.



ARA: La contraofensiva ucraniana cambia la situación.



ABC: El ejército ruso se desmorona en el este de Ucrania y acelera la contraofensiva ucraniana.



20 minutos: La guerra cambia el paso con la contraofensiva exitosa de Ucrania en el este y una presión interna cada vez mayor sobre Putin.



Le Monde: Vladimir Putin, debilitado por la debacle militar en Ucrania.



Spiegel: Los ucranianos siguen avanzando, los portavoces rusos enfurecen.



The New York Times: La retirada de Rusia en Ucrania abre agujeros en la proyección de fuerza de Putin.

Creo que es más interesante fijarnos ahora en cómo cuentan estos mismos acontecimientos los medios rusos, que he estado mirando con la ayuda de Inna, porque si no era un poco difícil, que de momento ruso no hablo.

En las primeras horas posteriores al inicio de la contraofensiva, los medios de comunicación que operan desde el interior de Rusia estuvieron básicamente en silencio, seguramente esperando a que llegara la versión oficial del ministerio de Defensa ruso. A partir de ahí, cuando ya empezaron a referirse a lo que está ocurriendo en el frente, lo que encontramos era un relato que trataba de minimizar el avance ucraniano, quitándole hierro y poniendo el foco en las bajas sufridas por el ejército de Zelensky.

Noticia de RT en ruso: "Los terroristas sufren pérdidas: lo que se sabe sobre el intento de avance de las FFAA ucranianas en Mikolayev". Recuerda un poco a como se llama otras veces a los palestinos por parte de los medios israelíes, por ejemplo, ¿no? La importancia del lenguaje.

Sigue la noticia: "El corresponsal de RT informa de que las FFAA ucranianas en dirección a Mikolayiev apenas han logrado ocupar, con grandes pérdidas, tan solo una parte de pequeños pueblos que no tienen ningún valor estratégico. Los nacionalistas han podido hacerlo a cambio de pagar un enorme precio: miles de soldados caídos y alrededor de 10.000 heridos según los últimos cálculos, que llenaron los hospitales de Mikolyaev, Krivoirog y incluso de Kiev".

Otra noticia de Russia Today en ruso: "Más de 4.000 bajas: el ministerio de Defensa ruso informa de importantes pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas en dos direcciones".

Y una más, esta de RT en español: "Rusia reagrupa sus tropas en la región de Járkov para reforzar sus posiciones en la dirección de Donetsk". Es decir, usan la palabra "reagrupamiento" en lugar de "retirada" para referirse a los movimientos de tropas rusas en Ucrania. Este ha sido, en definitiva, el relato mediático ruso que siguió al silencio inicial, sobre la situación de la guerra: "solo es un reagrupamiento de tropas, las regiones reconquistadas por Ucrania no son importantes, han sufrido muchas bajas".

En fin. Ya veis que en los medios occidentales, por un lado, hay euforia por la contraofensiva de Ucrania y se cuenta como un punto de inflexión gracias al cual Ucrania avanza hacia la victoria. Que también hay algo de relato ahí, lógicamente, como no podría ser de otra forma. Y por otro lado, como veis, la propaganda inicial del Kremlin minimizando la ofensiva ucraniana parece que no ha durado mucho, se percibe nerviosismo y han empezado a surgir este tipo de voces que hemos escuchado, incluso en debates en directo en televisiones estatales rusas. Veremos cómo se siguen desarrollando los acontecimientos y si la línea del frente sigue avanzando hacia un lado o hacia otro en lo que parece ir camino de una guerra larga. Y veremos también cuál es ahora la reacción militar rusa.