El PSC se consolidaría como primera fuerza en el Parlament, según el CIS catalán

El PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament de Catalunya y lo haría con un cierto margen sobre ERC, que repetiría como segunda fuerza, mientras que Junts sería la tercera opción preferida de los ciudadanos. Éste es uno de los principales titulares que puede extraerse de la primera ola del Baròmetre d'Opinió Política de 2023, que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) –el equivalente catalán al CIS– ha publicado este miércoles. La encuesta da al PSC entre 34 y 40 diputados, mientras que Esquerra se mueve en una horquilla de los 29 a 34 representantes y Junts de los 22 a los 28.

Esto significa que socialistas y republicanos están en una posición muy similar al anterior Baròmetre, publicado en noviembre, mientras que Junts se recupera ligeramente, ya que hace cinco meses obtenía entre 19 y 24. La encuesta previa se había hecho justo después de la salida del Govern del partido de Laura Borràs y Jordi Turull. En cuanto a la estimación de voto, el CEO prevé que el partido de Salvador Illa se movería entre el 23% y el 27% –en los comicios del 14 de febrero de 2021 obtuvo el 23%–; ERC entre el 18% y el 22% –21,3% en las elecciones–; y Junts entre el 14% y el 17%.

El sondeo pronostica una pugna enconada por la cuarta posición entre el PP, la CUP, En Comú Podem y Vox, mientras que Cs tendría bastantes opciones de quedar fuera del Parlament. En concreto, el CEO da tanto al PP como a la CUP una horquilla de entre 8 y 12 diputados, que en el caso de los Comuns va de los 7 a los 12 y en el de Vox de 7 a 10. Esto significa que todos se mueven en cifras similares a las obtenidas en las elecciones de hace dos años, excepto el PP, que experimenta una fuerte recuperación, ya que solo había obtenido tres escaños.

En estimación de voto, oscilan entre el 6 y el 9% de los sufragios. Cs, en cambio, recibe entre el 3% y el 5% de intención de voto, lo que se traduciría en ningún representante en la franja baja y cinco en el alta.

En cuanto a las elecciones al Congreso de los Diputados, PSC y ERC tendrían una pugna ajustada por la primera posición, con entre 12 y 15 escaños para los socialistas –ahora tienen 12– y entre 11 y 15 para los republicanos –que suman 13–. Junts se movería entre los 5 y los 7; En Comú Podem conseguiría de 4 a 8; el PP de 2 a 5; tanto Vox como la CUP de 1 a 4 y Cs entre 0 y 1.

Junqueras, el líder mejor valorado

El dirigente político con mejor valoración ciudadana es el presidente de ERC, Oriol Junqueras, con un 4,9; por delante del líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens (4,6); el presidente del Govern, Pere Aragonès (4,5); la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach (4,5) y las cuperas Eulàlia Reguant y Dolors Sabater, ambas con un 4,4. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se queda con un 4,2, pero está por encima de Carles Puigdemont (4,0) y Laura Borràs (3,7). En cambio, cuando la pregunta se hace a sus propios electores, quien obtiene mejor valoración es Puigdemont (7,7), por delante de Junqueras (6,8).

En lo que respecte al conflicto territorial el nuevo CEO no presenta grandes cambios y tanto el "sí" como el "no" a la independencia se mantienen prácticamente inamovibles, con el "no" (50%) siete puntos por delante del "sí" (43 %). Sin embargo, el 77% de los catalanes están muy o bastante de acuerdo en que los catalanes tienen derecho a decidir el futuro de su país en un referéndum.