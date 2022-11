Junts aprofundeix la seva caiguda en la primera enquesta del CEO després de la ruptura del Govern

La decisió de sortir del Govern no hauria beneficiat les aspiracions electorals de Junts per Catalunya. Si més no, aquesta és una de les conclusions de la nova edició del Baròmetre d'Opinió Política, que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha presentat aquest dimecres. El treball de camp del sondeig va realitzar-se entre el 27 de setembre i el 21 d'octubre, és a dir, parcialment després de la ruptura de l'executiu autonòmic, que va confirmar-se el 7 d'octubre.



Segons l'enquesta, Junts només obtindria entre el 12 i el 15% dels sufragis en unes eleccions al Parlament, que es traduirien en entre 19 i 24 diputats, clarament per sota de la forquilla de 22 a 27 escons (14-17% dels vots), que obtenia a l'anterior baròmetre, publicat al juliol, i dels 32 representants amb què compta actualment.

Com en aquella edició, el PSC i ERC apareixen clarament destacats en primera i segona posició, tot i que amb un sòlid avantatge dels socialistes. Amb tot, ambdós partits experimenten un lleuger retrocés amb relació al juliol. El PSC es mouria entre els 35 i 41 diputats -i el 23% i el 27% dels vots-, mentre que ERC obtindria de 30 a 36 parlamentaris i entre el 18% i el 22% de les paperetes, quan fa quatre mesos la forquilla d'escons era de 36 a 42 pels socialistes i de 31 a 37 pels republicans. Actualment, les dues formacions empaten a 33 escons al Parlament.

El PP podria passar de 3 a entre 11 i 16 diputats, Cs pot quedar fora del Parlament

Una altra de les novetats del Baròmetre és la recuperació del PP, que només va obtenir tres diputats a les eleccions del 14 de febrer de l'any passat i ara pujaria fins entre els 11 i 16 -gràcies a sumar entre el 8 i l'11% dels vots-, molt per damunt dels 9 als 14 representants que li donaven a l'estiu.



La CUP podria millorar els 9 diputats actuals, ja que es mouria entre els 8 i els 12, mentre que En Comú Podem podria calcar els 8 escons que té ara, ja que l'enquesta el situa en una franja d'entre els 6 i els 10, més que fa tres mesos. En la mateixa forquilla s'hi troba Vox, però la formació d'extrema dreta té ara 11 diputats. Finalment, cada cop sembla més clar que Cs viu el seu darrer mandat a la cambra i, de fet, és el primer Baròmetre on ja es dona la possibilitat que no obtingui cap diputat, si bé per la franja alta en podria arribar a sumar 4.

Junqueras, el més ben valorat

Si les eleccions fossin al Congrés espanyol, el PSC també s'imposaria, amb entre 12 i 15 diputats -ara en té 12-, per davant d'ERC, que es mouria entre els 10 i els 13. Junts oscil·laria dels 6 als 8 que té ara, mentre que el PP podria passar de 2 a entre 4 i 7 i En Comú Podem cauria dels 7 que suma a entre 4 i 6. La CUP, que en té 2, es mouria entre l'1 i els tres, Vox podria afegir-ne un tercer als dos que ja té i Cs no entraria.

Paral·lelament, no hi ha cap líder polític català que aprovi i qui més s'hi apropa és el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb un 4,9, per davant del 4,5 que obté Jaume Asens, diputat d'En Comú Podem al Congrés. Amb un 4,4 hi ha el president Aragonès, Jéssica Albiach (ECP) i la cupaire Eulàlia Reguant, mentre que Salvador Illa es queda en el 4,3 i Carles Puigdemont i Laura Borràs empaten en el 3,8.

Finalment, el 42% dels enquestats són partidaris de la independència de Catalunya, un punt més que a l'estiu, i el 50% la rebutgen, dos punts menys. Amb tot, el suport a l'Estat propi viu un dels moments més baixos dels darrers set anys, sempre segons les dades del Baròmetre del CEO.