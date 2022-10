El PSC es consolidaria com a primera força del Parlament, segons la primera enquesta després de la ruptura del Govern

El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya, segons la primera enquesta publicada després de la ruptura del Govern entre ERC i Junts, arran de la sortida d'aquest darrer partit. El sondeig, fet pel GESOP i publicat a El Periódico, pronostica que la formació liderada per Salvador Illa es mouria en una forquilla d'entre 37 i 38 diputats, per damunt dels 33 actuals, mentre que ERC es mantindria estable en 32 o 33 -ara en té 33- i Junts patiria una lleugera caiguda, en passar dels 32 de què disposa a entre 29 i 30.



Amb relació al darrer sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que va sortir al juliol, el gran canvi seria una lleugera recuperació de Junts, mentre que PSC i ERC obtenen xifres similars.

Pel que fa a la resta de partits, la CUP es convertiria en la quarta força del Parlament, en pujar de nou a entre 10 i 11 representants, per davant d'un PP que es recuperaria i obtindria entre 9 i 10 representants, quan ara només en té 3. Vox cauria d'11 a 8 o 9 i En Comú Podem mantindria els 8 actuals o en perdria un. Ciutadans, en canvi, donaria un nou pas cap a la desaparició del seu projecte polític i quedaria fora del Parlament.

Tot i que més enllà de la investidura de Pere Aragonès com a president en el que portem de legislatura no ha tingut gaire més valor, l'independentisme retindria la majoria absoluta a la cambra, en sumar entre 71 i 74 diputats.

Junts, culpable de la ruptura de Govern

L'enquesta també aborda la recent trencadissa del Govern i els consultats en donen més responsabilitats a Junts que no pas a ERC. En concret, el 38,4% dels enquestats en culpa bàsicament Junts, mentre que el 18,9% ho fa amb ERC i el 24,2% reparteixen la responsabilitat entre els dos partits. Amb tot, hi ha més ciutadans (43,4%) que es decanten per la convocatòria d'eleccions que no pas els que defensen la continuïtat de la legislatura (37,3%), mentre que l'11,4% recolza que Aragonès se sotmeti a una moció de confiança.

Finalment, l'opció preferida per tirar endavant els pressupostos del Govern és un pacte entre ERC, PSC i En Comú Podem (38,5%), per davant d'una aliança entre ERC i Junts (30,7%), amb el suport també de la CUP. Ara bé, set de cada deu votants de Junts es decantarien per aprovar els pressupostos del Govern d'Aragonès.