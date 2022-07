El darrer sondeig del CEO augura la victòria del PSC a les eleccions al Parlament, en una dura pugna amb ERC 

El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb una forquilla d'entre 36 i 42 escons, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Els socialistes pujarien representació respecte als 33 actuals, mentre que ERC seria segona, amb una forquilla d'entre 31 i 37 diputats (ara en té 33). JxCat seguiria tercera, obtenint entre 22 i 27 escons, per sota dels 32 actuals.

El PPC, ara última formació amb 3 diputats, pujaria a la quarta posició (9-14) i se situaria per davant de la CUP (8-12), amb una forquilla similar als 9 escons actuals. Vox baixaria dels 11 diputats actuals a una forquilla de 4 a 8, els comuns també perdrien representació obtenint entre 4 i 7 escons (ara en tenen 8) i Cs (3-6) seria l'última formació del Parlament.

Segons l'estimació d'escons que fa el CEO, la majoria independentista al Parlament està en risc, ja que suma per la part alta de les forquilles, on podria arribar als 76 escons, però no per la part baixa, on se situa en els 61 diputats.



En percentatge de vot, el PSC obtindria entre el 25 i el 29% dels sufragis, mentre que ERC n'aconseguiria entre el 19 i el 23%. Junts tindria una estimació del vot d'entre el 14 i el 17%, el PPC d'entre el 7 i el 10%, la CUP entre el 6 i el 8%, i En Comú Podem, Vox i Cs entre el 4 i el 6%.

Eleccions al Congrés

El baròmetre del CEO també fa una estimació d'escons en cas d'eleccions al Congrés dels Diputats, que també guanyaria el PSC (13-15) per davant d'ERC (11-14). En les últimes eleccions, els republicans van obtenir 13 diputats i els socialistes 12. Junts obtindria entre 6 i 8 escons (ara en té 8), els comuns entre 4 i 6 (en té 7), el PP entre 3 i 6 (en té 2), la CUP entre 2 i 4 (en té 2), Vox entre 1 i 3 (en té 2), i Cs podria mantenir els dos actuals o quedar-se sense representació.

Junqueras, l'únic líder que aprova

Carles Puigdemont és el líder més conegut, amb un 98%, però Oriol Junqueras és el més valorat i l'únic que aprova, amb un 5,1. El segueix el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que obté un 4,8. Jaume Asens i Eulàlia Reguant són els tercers líders amb millor valoració, amb un 4,6 cadascun, seguits de Dolors Sabaté (4,5) i Jéssica Albiach (4,4).



La presidenta del Parlament, Laura Borràs, obté un 4,4 i supera per una dècima el líder del PSC, Salvador Illa (4,3). Els segueixen Miquel Iceta (3,9), Carles Puigdemont (3,9), Alejandro Fernández (2,5), Lorena Roldán (2,3), Inés Arrimadas (2,2), Ignacio Garriga (2,0) i Carlos Carrizosa (1,8).

El Govern suspèn amb un 4

La mitjana de valoració del Govern de la Generalitat és d'un 4. Un 47% dels enquestats aprova l'executiu català amb un 5 o més, mentre que el 50% el suspèn i un 14% el puntua amb un zero.



La nota que obté l'executiu que presideix Pere Aragonès, però, se situa per sobre de la que obté el Govern espanyol, que també suspèn, amb un 3,7. En aquest cas, el 42% l'aprova amb un 5 o més, un 55% el suspèn o un 17% li atorga un 0.

Empitjora la valoració de la situació econòmica

El CEO mostra un empitjorament de la valoració de la situació econòmica per part dels catalans. Un 64% dels enquestats considera que la situació econòmica de Catalunya és dolenta o molt dolenta, davant del 22% que creu que és bona o molt bona. Respecte a l'onada anterior, augmenten en 9 punts els enquestes que en fa una mala valoració.



A més, el 63% considera que la situació econòmica a Catalunya ha empitjorat respecte a la de fa un any, mentre que només un 14% la veu millor.



La percepció sobre el futur econòmic és pessimista. La meitat dels enquestats considera que en un any la situació econòmica empitjorarà i només un 19% creu que millorarà.

Baixa el suport al a independència i venç la solució pactada

Una majoria de catalans, siguin favorables o contraris a la independència de Catalunya, es mostra favorable a una via pactada per resoldre el conflicte polític, segons l'últim baròmetre publicat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). En concret, un 28% de partidaris de la independència i un 34% dels que opten per la unitat d'Espanya creuen que hi ha d'haver aquesta via pactada. L'11% dels enquestats són partidaris de la independència unilateral i el 8% aposta per la unitat d'Espanya i no creu que hi hagi d'haver cap negociació. A la pregunta directa de si vol que Catalunya sigui un estat independent, s'imposa el no amb el 52% davant del 41% que respon que sí.

Respecte a l'anterior baròmetre, el CEO detecta un creixement dels contraris a la independència de 4 punts i una baixada de partidaris de 3 punts. De fet, els partidaris a la independència no se situava en el 41% des del juny del 2017. Per contra, la posició contrària a la independència arriba al 52% per primera vegada des del febrer del 2015.



Preguntats sobre la preferència per la relació entre Catalunya i Espanya amb quatre opcions, la independència s'imposa amb un 34% dels suports. El 30% aposta perquè Catalunya sigui una comunitat autònoma dins d'Espanya, un 22% un estat dins d'una Espanya federal i un 8% una regió d'Espanya.

2.000 enquestes

El treball de camp del segon Baròmetre d'Opinió Política del CEO d'aquest 2022 es va fer entre el 7 de juny i el 7 de juliol amb enquestes personals domiciliàries a una mostra de 2.000 persones.