El PSC delega en su agrupación de Badalona la decisión sobre la moción contra Albiol

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha defendido este lunes que la decisión de impulsar o no una moción de censura contra el alcalde de Badalona (Barcelona), el popular Xavier García Albiol, tras su aparición en los papeles de Pandora, le corresponde a la agrupación socialista de la ciudad.

Romero, en rueda de prensa, después de que la Ejecutiva del PSC abordara este asunto, ha declarado: "Toda la confianza en Rubén Guijarro y su equipo para que decidan en los próximos días lo que crean mejor para Badalona y sus ciudadanos".

La portavoz ha recordado que los socialistas piden la dimisión de Albiol y que plantean otros escenarios porque no se está produciendo: "No nos gusta que Badalona salga en negativo por un alcalde deshonesto que se ha visto manchado" por las informaciones de los Papeles de Pandora, en los que figura que tuvo el poder general para gestionar una sociedad en Belice.

Ha acusado a Albiol de haber mentido los últimos días. "Cada uno sabrá cuando toma decisiones, por acción o por omisión, por qué las toma, y todo el respeto en este caso al PP o a Pablo Casado", ha declarado cuando ha sido preguntada por el hecho de que el ni el PP ni el líder de la formación, hayan pedido su dimisión.

"Nosotros estamos poniendo todas las energías para que Rubén Guijarro y su equipo tomen la mejor decisión para Badalona"

"No nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos poniendo todas las energías para que Rubén Guijarro y su equipo tomen la mejor decisión para Badalona", ha insistido Romero, que ha remarcado que no corresponde a la Ejecutiva del PSC apoyar o no una moción de censura a Albiol.

Además, ha recalcado que el PSC es un partido municipalista que no quiere interferir en las decisiones de las agrupaciones locales: "Toda la confianza a ellos para que decidan, sin ponerles ningún calendario y ninguna presión".

Preguntada por la carta que el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha enviado a PSC y PP para que busquen un acuerdo para que Albiol deje de ser alcalde pero que el PP siga liderando el gobierno municipal, Romero ha replicado: "Carrizosa ha enviado una carta, punto".

"Nos ha enviado una carta, pues estupendo, pero nos parece que no podemos en estos momentos ponernos a negociar con un señor que ha salido en un caso como este", ha añadido la socialista.