Badalona es la cuarta ciudad más grande de Catalunya, con una población de más de 215.000 habitantes. Pertenece el área metropolitana de Barcelona y es el bastión del PP en el territorio. Junto al pequeño pueblo de Pontons, es la única alcaldía catalana que ostentan los populares actualmente. Por eso, la figura de Xavier García Albiol (Badalona, 1967) es una rara avis en la política catalana. El actual alcalde lleva toda una vida al servicio del PP en su ciudad y a nivel autonómico. Su aparición en los 'papeles de Pandora' lo ha vuelto a llevar a las primeras páginas de los medios a nivel nacional. Pero no ha sido, desde luego, su primera vez.

Albiol entró a militar en el PP en el año 1989. Y solo dos años después se convirtió en el único, y joven, concejal popular en el Ayuntamiento de Badalona. Hace 30 años. Desde entonces ha ido renovando su acta cada cuatro años hasta hoy. Además, ha ocupado diferentes cargos en el partido a nivel autonómico o provincial: vicesecretario general de Organización del Partido Popular de Cataluña (PPC), secretario de Política Municipal del PPC, vicesecretario de Organización, presidente de su grupo en la Diputación, etc.

Su primera victoria electoral le llegó en 2011, convirtiéndose en alcalde de su ciudad por mayoría simple. Pero su "popularidad" se la había ganado años antes. En 2007 lanzó un vídeo llamado 7 minutos en el que se vinculaba la inmigración con la delincuencia. Se repartieron decenas de miles de DVD por la ciudad. Y causó revuelo. Organizaciones como SOS Racismo lo calificaron de "xenófobo" y la noticia saltó a medios estatales.

Su asesor era entonces, por cierto, Iván Redondo, la mano derecha de Pedro Sánchez hasta hace unos meses. Redondo, en una entrevista reciente con Jordi Évole se mostró relativamente arrepentido por un vídeo así, aunque justificando que no todo el proceso salió de sus ideas.

Pero el discurso parecía funcionarle a Albiol. La hemeroteca recoge declaraciones en las que Albiol incidía, en su labor todavía de oposición municipal, en un rechazo a la inmigración. En 2009, por ejemplo, se opuso a la construcción de una mezquita. "No creo que sea bueno que en Badalona haya barrios en los que la lengua predominante sea el árabe y en los que desaparezca casi completamente el comercio tradicional", dijo en aquellos momentos.

Al año siguiente, nueva polémica. Esta vez con la justicia de por medio. El grupo de Iniciativa per Catalunya-Verds llevó a la Fiscalía un panfleto xenófobo lanzado por el PP de Albiol. "¿Tu barrio es seguro?", señalaba el papel sobre una imagen de personas rumanas de etnia gitana. En una de las imágenes interiores de veía además una pintada con la frase "No queremos rumanos". El PP a nivel nacional se desmarcó incluso de la iniciativa. Fue imputado por un presunto delito de xenofobia, pero años más tarde resultaría absuelto. Albiol dijo en el juicio que había usado "expresiones inadecuadas" en esa campaña.

"Los inmigrantes irregulares no deben estar cómodos en Badalona", dijo como alcalde en 2011

La ansiada alcaldía de Albiol llegó en 2011. Su discurso seguía llamando la atención. "Los inmigrantes irregulares no deben estar cómodos en Badalona", dijo poco después de tomar el bastón de mando de su ciudad. El alcalde volvía cada cierto tiempo a los medios de comunicación por sus declaraciones o medidas de su gestión como el intento de recortar las ayudas a inmigrantes. La oposición lo comparaba incluso con la francesa Marine Le Pen.

Un ejemplo. Tras el atentado en Francia contra el semanario satírico Charlie Hebdo, enero de 2015, escribió: "Una religión que en su versión más radical es capaz de matar no puede tener el mismo trato que el resto de creencias". Un tuit que después borraría. Otro hito en su carrera política llegaría durante la campaña electoral de ese mismo año. García Albiol llenó la ciudad de carteles con el lema "limpiando Badalona".

Pérdida de la Alcaldía y desastre electoral en Catalunya

Albiol llegaba a las elecciones municipales de 2015 para revalidar su mandato como favorito. Su lista fue la más votada con claridad pero un pacto entre el resto de fuerzas políticas (Guanyem Badalona, ERC, PSC, ICV y CiU) le sacó del puesto. Dolors Sabater, cercana a la CUP, se convertía en alcaldesa representando a Guanyem tras una alianza que ejemplifica bien el rechazo transversal a su gestión y discurso.

En 2017 fue el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Sus resultados fueron los peores de la historia de la formación, pasando a tener solo 3 escaños y siendo la última fuerza política con representación parlamentaria. Entre medias, tampoco pasaron desapercibidos comentarios con aires machistas como los realizados en torno al referéndum del 1 de Octubre. O tras los atentados de Barcelona y Cambrills. "Aquí no hay islamofobia, hay unos señores que han venido a aprovecharse de nuestro sistema", dijo entonces. Menos de un año después anunciaba que dimitía de su escaño en el Parlament de Catalunya, dejaba la presidencia del PPC y se centraba de nuevo en recuperar Badalona.

Los números volvieron a fallarle a García Albiol en 2019. Su lista fue la más votada de nuevo, pero en esta ocasión, un pacto entre Guanyem y el PSC le daba la Alcaldía a los segundos. Concretamente a Alex Pastor. Una carambola del destino devolvió a García Albiol a su anhelado puesto el año pasado. Pastor fue detenido ebrio al volante y saltándose el confinamiento. La izquierda fue incapaz de ponerse de acuerdo para presentar un candidato alternativo tras la destitución de Pastor por parte del PSC. Y los números esta vez le salieron.

La gestión contra los okupas, un ejemplo para el PP

El resucitado Albiol parece que tiene ahora otra estrategia añadida en su gestión. Y desde el PP la ponen en valor. Así se vio en la reciente Convención Nacional del partido que lidera Pablo Casado. Badalona es, tras Madrid, Alicante, Málaga y Zaragoza la ciudad más grande en la que gobierna actualmente el PP. En un acto junto a otros alcaldes del partido, Albiol, que fue presentado por la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, como el "pívot del PP", en referencia a su altura, defendió su particular "lucha".

"Desde el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos la ocupación tiene barra libre", afirmó en la Convención del PP

"Os quiero hablar de una lucha frente a la ocupación ilegal. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos la ocupación tiene barra libre. Los alcaldes del PP queremos decir que no puede ser que los okupas tengan todos los derechos y ninguna obligación", afirmó. El alcalde de Badalona se convirtió en baluarte de la reforma legal que pretenden introducir desde el PP. Tiene, dijo, tres condiciones: "Que los propietarios retomen sus derechos", que un okupa no pueda ocupar otra vivienda "sin que pase nada" y permitir a todas las Fuerzas de Seguridad, estatales, locales y autonómicas "poder actuar contra este fenómeno que tanto está perjudicando". Esa fue la aportación de García Albiol a la Convención de su partido. Su nueva ofensiva ya se vislumbraba a finales del pasado año tras el incendio en una nave de su localidad.

El polémico dirigente catalán ha vuelto ahora a salir en los "papeles". Nunca mejor dicho. La investigación llevada a cabo por varios medios internacionales y estatales bautizada como 'papeles de Pandora' ha probado que fue gestor de la sociedad Luverne International ubicada en Belice, desde 2005 a 2015. Albiol ha reconocido la existencia de esa sociedad, pero defendiendo que no se benefició económicamente. El País ha publicado una información complementaria en la que resalta las contradicciones en las que ha caído el dirigente del PP.

La oposición municipal en Badalona pide ya su dimisión. Y si esta no se produce, se están organizando para presentar una posible moción de censura. Por lo demás, las redes sociales ya se han encargado de tirar de hemeroteca para mayor escarnio de García Albiol. "No pueden tener los mismos derechos los vecinos que llevan pagando toda la vida sus impuestos a los que no", escribía en 2015.