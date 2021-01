El candidato del PSC a la Generalitat, el ministro Salvador Illa, ha defendido una Catalunya "sin bandos ni bloques" que supere el "fanatismo intolerante", ponga fin a la "crisis de convivencia" y recupere su "fuerza" y "unidad": "Estoy aquí para trabajar por el reencuentro de los catalanes y las catalanas".

Así lo ha señalado en su primer acto de precampaña como candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, en el que también ha participado el líder del PSC, Miquel Iceta, y en el que ha reivindicado que su formación "está en forma" para ganar los comicios.

"Todo el mundo sabe, aunque muchos no puedan decirlo, que la única solución para Catalunya pasa por tener un presidente socialista en Moncloa y otro en el Palau de la Generalitat", ha aseverado.

En un discurso en el que ha intercalado el castellano y el catalán, Illa ha reclamado poner "punto final" a la "intransigencia" y la "sinrazón" del procés porque, ha dicho, "la mitad de Catalunya necesita a la otra mitad, aunque no piense como ella o vote como ella", por lo que, si llega a presidente, ha prometido que "pase lo que pase" hablará "de todo y con todos".

Ha advertido así de la "parálisis" a la que, a su juicio, ha llevado la "unilateralidad" del independentismo y ha retado a los catalanes a escoger el 14F entre "seguir enrocados en una lucha de trincheras" o "pasar página".

"Yo no voy a pedir a nadie ninguna credencial (...), no preguntaré a nadie qué es o qué se siente porque ya tenemos suficientes proyectos excluyentes en Catalunya", ha resaltado durante el mitin, en el que no ha hecho alusiones ni a los líderes independentistas encarcelados ni a la posibilidad de una amnistía o indulto.

"Queremos una nueva etapa de reencuentro sin bandas ni bloques para dejar atrás esta década perdida de desencuentros dolorosos y quejas inútiles", ha agregado.

Illa ha reivindicado un PSC "unido, cohesionado y vivo" y ha asegurado que su partido "no es rehén de nada ni de nadie": "Tenemos proyecto para transformar Catalunya, tenemos equipo y experiencia", ha destacado tras denunciar "ataques" a sus sedes y "presiones muy fuertes" a los concejales socialistas por el procés.

"Lejos de cualquier fanatismo intolerante y dogmatismo irracional, el PSC está dispuesto a asumir la responsabilidad de construir un Govern dialogante", ha enfatizado para matizar que el objetivo de su hoja de ruta" es "devolver" Catalunya "a su lugar en España y Europa".

Y ha insistido: "Yo lo tengo claro: me opongo frontalmente a los extremos porque me desespera la polarización y rechazo los nacionalismos excluyentes porque es absurdo querer una sociedad cerrada".

También ha resaltado el "compromiso inequívoco" del Gobierno con Catalunya y ha celebrado sus "convicciones democráticas": "El respeto a la ley es la base de la convivencia".