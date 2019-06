El PSN afirma que "no fallará" y propone presidir el Parlamento de Navarra 

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha manifestado este jueves, tras reunirse con Podemos, que los socialistas van a "estar a la altura" en el proceso de conformación de Gobierno en Navarra y "no vamos a fallar". Ha sido tajante al afirmar que no apoyarán un Gobierno de Navarra Suma, de cuyo líder, Javier Esparza, ha dicho que tiene "matrícula de honor en alta traición".

Alzórriz ha comparecido ante la prensa tras reunirse con Podemos en la sede del Parlamento foral y ha destacado la "buena sintonía" y el "nexo común" para que "el PSN pueda liderar el próximo Gobierno de Navarra". "Hemos hablado de manera distendida pero también comprometida", ha añadido.

Han hablado de algunos ayuntamientos y de la Mesa del Parlamento y, según el dirigente socialista, han propuesto que el PSN lidere la Mesa de la Cámara foral, pero ha señalado que no han barajado nombres. "Son las primeras reuniones y se avanzan ciertas cosas pero no hay que correr más que los tiempos", ha dicho.

Según ha defendido, "hay una mayoría social en Navarra que quiere que el PSN lidere el bloque de izquierdas y vamos a estar a la altura y no vamos a fallar". "Hemos coincidido en que en esta legislatura se deben priorizar las cuestiones sociales como educación, derechos sociales o sanidad", ha dicho.

Ha afirmado que el PSN "da estabilidad de gobierno en Navarra" y ha añadido que "Navarra Suma no da esta estabilidad". "Vamos a seguir trabajando en aglutinar los 23 votos", ha aseverado, para exponer, tras las palabras de Javier Esparza (Navarra Suma) de "explorar" acuerdos con el PSOE, que "Esparza tiene matrícula de honor en alta traición".

"Nos lo hizo a nosotros en 2012, se lo hizo a Pedro Sánchez en la moción de censura y también en los Presupuestos y ayer se lo hacía también a sus socios del PP y Ciudadanos. Esparza no es creíble y no va a ser presidente de esta Comunidad", ha afirmado, para añadir que "el PSN no va a dar los votos para que Esparza sea presidente". "Nosotros queremos liderar el futuro gobierno de Navarra con prioridades sociales", ha expuesto.

Por su parte, el secretario general de Podemos de Navarra, Eduardo Santos, ha señalado que este encuentro con el PSN, de algo menos de una hora, ha sido "cordial". "Nos ha permitido avanzar en construir lo que es necesario si queremos constituir esa mayoría de izquierdas, de progreso y social", ha señalado.

Ha expuesto que "la siguiente fase" sería constituir un acuerdo programático con al menos 23 escaños que "permita una hoja de ruta para dar la mayor estabilidad posible". "Somos una fuerza con capacidad de diálogo, de ser transversales y somos realistas y sabemos con qué fuerza contamos, que es ahora con dos escaños", ha indicado.

Ha abogado por que el futuro Gobierno foral se decida "en Navarra" y se haga por "las fuerzas que representan el sentir de la ciudadanía expresado en las elecciones de mayo". Una vez finalizado este proceso sería la asamblea ciudadana de Podemos la que ratifique un "eventual acuerdo", ha dicho.