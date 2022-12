El PSOE acentúa su apuesta por el País Valencià como territorio clave para 2023

Queda todavía prácticamente un año de legislatura. Mientras el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se afana en acelerar reformas pendientes y negociar nuevas medidas anticrisis, en paralelo los partidos se organizan para preparar la primera fecha electoral. En mayo de 2023 tendrán lugar unas importantes elecciones municipales y autonómicas. En el PSOE ya han cerrado todas sus candidaturas. Y este fin de semana pondrán el foco en el proceso municipal. Lo harán en un territorio no elegido al azar, el de la ciudad de València. Porque en Ferraz consideran el País Valencià como un lugar clave y simbólico.

El sábado los socialistas han organizado un acto de presentación de sus candidatos a las elecciones municipales. Los cabezas de cartel serán el propio presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicealcaldesa de la capital, Sandra Gómez. Se contará con la presencia de todos los candidatos de las capitales de provincia y también de las ciudades de más de 50.000 habitantes. El espacio de las Arquerías del complejo de ocio, en la parte baja del Museo de las Ciencias, ha sido el lugar escogido para la presentación.

En la dirección socialista confían en mantener ambos Gobierno, autonómico y municipal. Puig tratará de revalidar su mandato. Actualmente gobierna junto a Compromís y Unidas Podem, bajo el denominado Pacte del Botanic, en vigor desde el año 2015. Las relaciones entre los socialistas y la fuerza valenciana se han resentido en los últimos tiempos, especialmente a raíz de la imputación, y posterior dimisión, de la exvicepresidenta Mónica Oltra.

Tras décadas de corrupción del PP, el progresismo pudo recuperar hace casi ocho años la Generalitat. Perderlo de nuevo en favor de la derecha sería un duro golpe para los socialistas, que tienen en Puig uno de sus barones más fuertes en estos momentos. Las encuestas publicadas hasta la fecha son muy variadas aunque el denominador común es que serán unos resultados ajustados entre bloques. La mayoría de sondeos sitúan la suma de las tres fuerzas progresistas en cabeza pero con un PP al alza y que figura en primera posición en algunos de ellos.

Algunos estudios demoscópicos publicados en El Español o ABC sí que otorgan la capacidad de formar Gobierno a los populares, liderados por Carlos Mazón, y Vox. En el de este último medio indican que será clave la representación que obtenga UP para dirimir la balanza en favor de un lado u otro. La capacidad de resistencia de las tres fuerzas en conjunto será clave, por tanto, para el resultado electoral. Tanto Compromís como UP no repiten candidatos. Joan Baldoví e Héctor Illueca le tomarán el relevo a la mencionada Oltra y Rubén Martínez Dalmau.

Mientras, en el Ayuntamiento de la tercera localidad más grande del Estado, la situación es la inversa. Desde 2015 gobiernan también las fuerzas progresistas. Pero en este caso con Joan Ribó, de Compromís, a la cabeza. Los socialistas son la fuerza minoritaria de una coalición que en este caso no cuenta con la fuerza morada. A pesar de meses de especulaciones sobre un posible aterrizaje de la ministra de Ciencia, Diana Morant, como candidata, la apuesta por Gómez se materializó a finales del mes de septiembre. No tuvo rival en las primarias aunque hubo una precandidatura que no logró los avales necesarios.

"La apuesta que hacemos allí por Sandra Gómez es total", afirman fuentes de la dirección socialista en Ferraz. El PSOE confía en que se pueda mantener el Ayuntamiento pero que el balance de fuerzas se equilibre y puedan situarse al frente del Consistorio. Las encuestas que maneja el partido van en ese sentido. Otras, encargadas por el PP, sitúan a su candidata, María José Catalá, como alcaldesa, siempre con el apoyo de Vox. Pero incluso en algunas de ellas también aparece Gómez ligeramente por encima de Ribó o muy cerca del actual alcalde.

Todo apunta, por tanto, a que los resultados serán también ajustados. Desde Podem confían en volver a tener representación en el Consistorio municipal de la mano de su candidata, Pilar Lima. También la entrada o no de los morados puede ser clave para equilibrar la balanza.

Los socialistas otorgan una especial relevancia simbólico y política al País Valencià. Especialmente por la contraposición de modelos con los Gobiernos autonómicos y municipal de un territorio como Madrid. La gestión de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida sería el reverso de la que ejercen Puig y Ribó en estos momentos. La importancia del territorio la ejemplificará también el viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un mítin junto a Mazón.

Junto al País Valencià, el PSOE se va a volcar especialmente en mantener una localidad histórica como Sevilla, con Antonio Muñoz al frente en sus primeras elecciones. Una situación similar a la de la capital valenciana confían en que se dé en Barcelona. Jaume Collboni, arropado por Sánchez el pasado domingo, podría superar a Ada Colau, de quien es actualmente vicealcalde. Otra apuesta fuerte es Las Palmas de Gran Canaria, con la ministra Carolina Darias como candidata. Tarea algo más difícil tiene Reyes Maroto en Madrid.