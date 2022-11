El PSOE acusa a Feijóo de mentir y recuerda que el delito de rebelión continúa vigente

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de pronunciar un discurso "trufado de medias verdades y mentiras completas" este viernes en su comparecencia ante los medios tras la proposición de ley del Gobierno para derogar el actual delito de sedición. El representante socialista ha defendido que el PP ha dejado de ser un "partido de Estado" para ser un partido en "estado de negación permanente".

No obstante, Feijóo ya ha asegurado que si gobierna revertirá la reforma del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Esta reforma que han presentado este viernes PSOE y UP para derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro de "desórdenes públicos agravados" que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión e inhabilitación de 6 a 8 años, se ha llevado a cabo para "no ser una anomalía" y adaptarse así a la línea europea, ha defendido el portavoz del PSOE.

"Al PP no le gusta porque somos más europeístas y el PP añora el pasado de este país", ha apuntado López, que además ha tachado a Feijóo de "incoherente" por liderar un partido que "se dedica a repartir certificados de españolidad y constitucionalidad, mientras que ellos llevan cuatro años sin cumplir la Constitución", ha reclamado López en referencia al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

López ha apuntado que durante la jornada ha oído "muchos bulos" pero que la "barbaridad más grande" que ha escuchado es la de aquellos que temen un golpe de Estado. "Les diré que no se preocupen. Por suerte España dejó atrás esos tiempos y si se tuviese que juzgar a alguien por haberlo intentado, en nuestro país sigue vigente el delito de rebelión con penas que van de los 15 a los 30 años de cárcel. Creo que es suficiente ejemplo de que no existe ninguna desprotección más que en los delirios de algunos", ha subrayado.