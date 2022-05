El PSOE apoya "a día de hoy" la continuidad de la directora del CNI pese a las tensiones con ERC

La dirección socialista respalda, "a día de hoy", a Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "No hay una sola razón para que no esté en su puesto", ha afirmado el portavoz del Comité Ejecutivo del PSOE, Felipe Sicilia. El matiz del "a día de hoy", que ha repetido en varias ocasiones el dirigente socialista, es importante. Fuentes de la dirección del partido señalan en este sentido que "no se pueden cortar cabezas por adelantado" y que hay que esperar a las conclusiones del control interno de los servicios de inteligencia. Las explicaciones de Esteban el pasado jueves no convencieron a varios de los grupos afectados por el 'caso Pegasus', especialmente a ERC. Y ya la semana pasada desde Moncloa evitaron descartar de forma tajante una salida de Esteban.

"Queda ese control interno. Esperemos a ver qué dice ese control interno. Esperemos a ver qué dicen las conclusiones. Esperaremos a ver si hay que tomar responsabilidades. Queda mucha investigación y trabajo interno", ha afirmado Sicilia. El portavoz socialista sí que ha mostrado un apoyo más rotundo a la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Tiene todo el apoyo de la Ejecutiva y del Gobierno. Es una magnífica ministra y la mejor valorada por los ciudadanos", ha afirmado. Del mismo modo ha rebajado las diferencias mostradas la pasada semana entre ella y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

La relación con los republicanos catalanes espera ser reconducida, en todo caso, por los socialistas. "El Gobierno siempre tiene como socios prioritarios a partidos de izquierdas y progresistas. Confío en poder contar con el apoyo de ERC cuando haya que llevar leyes al Congreso", ha destacado Sicilia durante la rueda de prensa.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este lunes a la reunión de la dirección en la sede de Ferraz. En ella, según ha destacado Sicilia, se ha sacado pecho de los buenos datos de empleo y en materia económica. Para ello, Ferraz pone en valor el papel de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, quien compartió un acto junto a Sánchez el pasado viernes. Según señalan fuentes socialistas, el presidente ha mostrado un mensaje claro: "vamos a acabar la legislatura y a recomponer las relaciones con los socios parlamentarios".

Críticas a Feijóo

El PSOE ha contrapuesto su actitud de "transparencia" en el 'caso Pegasus' con la gestión de asuntos parecidos por parte del Partido Popular (PP). En este sentido, Sicilia ha llamado a "hacer una reflexión". "¿Se acuerdan cómo gestionaba el PP estas cuestiones? ¿Se acuerdan de cómo usaba el PP a las instituciones para espiar? Con el dinero de todos los españoles, tapaban a través del espionaje la corrupción. Aquella trama se llamaba Kitchen", ha afirmado.

Para Sicilia, esta situación se repite ahora en Madrid con el caso de las mascarillas que afecta al Ayuntamiento de la capital. "Hay pocas diferencias con Casado y ninguna con Rajoy. La misma corrupción y las mismas formas", ha destacado el portavoz socialista.

Las críticas al nuevo líder de los populares han sido fuertes. "Se ha convertido en un político alejado de la realidad", ha criticado Sicilia. "Está haciendo oposición a la ciudadanía", le ha afeado por votar en contra del decreto anticrisis.