El PSOE asume las tesis de UP sobre la presión ciudadana para forzar al PP a cumplir la ley de vivienda

Día "histórico" en el Congreso de los Diputados. La ley de vivienda ya está aprobada en la Cámara Baja. En una semana las caras largas, la tensión y la tristeza por lo sucedido con la reforma de la ley del solo sí es sí han dado paso a la euforia generalizada en el Gobierno de coalición. Todas las partes han cerrado filas con la normativa y la reivindican como propia a las puertas de las elecciones del mes de mayo.

El propio presidente Pedro Sánchez acudió personalmente al Congreso este jueves y ofreció declaraciones a los medios sobre este asunto. No es habitual que el líder del Ejecutivo acuda a la Cámara Baja en este tipo de votaciones.

Junto a él, rompiendo la ubicación habitual de los ministros, se sentó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. A su lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y en el otro extremo del hemiciclo, las ministras de Igualdad y Derechos Sociales, Irene Montero y Ione Belarra. Esta última también celebró en declaraciones a los medios el resultado de la votación.

En los comicios municipales y autonómicos del 28M esta ley jugará un papel importante. Al menos así lo desean tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. Serán las comunidades autónomas quienes tendrán que aplicar algunas de las principales medidas como por ejemplo la limitación de precios al alquiler en las zonas tensionadas. El PP ya se ha rebelado contra la ley y ha anunciado incluso que recurrirá Y aquí surge entonces la gran pregunta. ¿Se podrá aplicar en los territorios gobernados por los populares?

La respuesta que dan en Moncloa, según las fuentes consultadas por Público, es que va a ser clave la "presión ciudadana". Es decir, que los socialistas confían en que el "contraste" que se puede dar entre comunidades autónomas de lugares con Gobiernos diferentes haga que los dirigentes del PP "no tengan más remedio" que aplicar medidas que favorezcan rebajas en los alquileres.

El ejemplo más concreto de esta situación se puede dar en la Comunidad de Madrid. Salvo que haya un vuelco electoral, Isabel Díaz Ayuso seguirá siendo presidenta autonómica. Ha sido la más beligerante contra la ley, recurriendo incluso a ETA por la participación en el acuerdo de EH Bildu.

Una situación compleja se puede dar en Euskadi. Allí gobierna el PNV junto a los socialistas, que precisamente cuentan con la Consejería de Vivienda. La formación vasca ha votado en contra de la ley al considerar que se invaden sus competencias.

También han abierto la puerta a interponer un recurso ante el TC. El PNV escenificó su distancia con el Gobierno en una llamativa rueda de prensa junto a Junts y PDeCat en el Congreso tras las votaciones. En las filas socialistas afirman que "hay que dar tiempo"

Mientras, en Unidas Podemos celebran que por fin se haya sacado adelante una norma que llevan reclamando desde el inicio de la legislatura. Consideran en el espacio morado que su insistencia ha sido clave para convencer al PSOE de sacarla adelante antes de las elecciones. Podemos ve en el tope a los alquileres un "revulsivo electoral".

A los socios del PSOE en el Gobierno les hubiera gustado que la ley "se aprobara antes". Pero están satisfechos porque puede ser "un arma electoral para las candidaturas progresistas" en las próximas elecciones, según destacan las fuentes consultadas por este medio. Creen que la ley de vivienda es una buena inversión a corto y medio plazo, no solo para esta cita con las urnas.

"Los ciudadanos de Madrid van a ver cómo en Barcelona o València la gente no está asfixiada con los alquileres y él en su ciudad sí. Va a ser una batalla cultural y de alcance largo", señalan en Unidas Podemos. En este sentido, en UP suelen recordar de forma habitual que incluso un alcalde del PP tan marcado ideológicamente como Xavier García Albiol decidió aplicar la ley catalana en Badalona.

En Moncloa reivindican que "todos los avances sociales de este país han venido de la mano del PSOE" y no entran en la disputa por la autoría de la ley con UP. "Somos un Gobierno de coalición que está funcionando", insisten. Eso sí, algunas fuentes socialistas consultadas reconocen que el espacio morado ha tenido una relación muy fuerte con los movimientos por la vivienda y antidesahucios. De hecho, algunos representantes de los mismo estuvieron este jueves en el Congreso invitados por UP.

Sea como fuere, en estos momentos el mensaje que se traslada desde ambas fuerzas políticas con la importancias aplicación de esta ley es unitario. Todo pese a las resistencias iniciales de bajar los precios del alquiler por parte del PSOE, según recuerdan en UP. Los socialistas han reaccionado a un escaso mes de la cita electoral. No solo con la ley sino con otros anuncios ya hecho y otros que vendrán antes de que comience la legislatura.