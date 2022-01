El PSOE, tras los dardos de Aznar hacia Casado: "Ya nadie lo ve como líder del PP"

Las palabras, en forma de dardos, que lanzó el expresidente del Gobierno, José María Aznar a Pablo Casado no han pasado desapercibidas en el PSOE. Es más, los socialistas han usado hoy ese enfrentamiento para hurgar en el liderazgo del actual presidente nacional del PP. Así lo ha reflejado el portavoz de la Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia, en su habitual rueda de prensa de los lunes. "Es tan incapaz que nadie lo ve como líder del PP", ha señalado, vaticinando además que "le queda poco" al frente del partido.

Sicilia ha criticado a Casado aprovechando la sonada intervención de Aznar en Valladolid en un acto de apoyo a Alfonso Fernández Mañueco. "No me extraña que Aznar diga el señor Casado es un líder que no tiene peso y un líder débil. Tiene que buscar la fortaleza en los resultados electorales de otros. Porque él es incapaz de ganar unas elecciones", ha afirmado el dirigente del PSOE.

Para Sicilia, Casado "es tan incapaz que ya nadie lo ve como líder en el PP". "El señor Aznar vino a reflejar el pensamiento que muchos dirigentes tienen, quizás no se atreven a decirlo de forma tan clara pero sí sobrevuela en todo el PP que al señor Casado le queda muy poco como dirigente del PP", ha añadido.

Durante el citado acto electoral fueron muy comentadas las recomendaciones de Aznar a Casado, sin citarlo expresamente. El expresidente alentó a "construir, integrar, no fraccionar", porque lo importante en un "gran líder" es "ser capaz de rodearte de los mejores, sin reservas, tenerlos al lado, sumar activos permanentemente". Todo, en medio de una larga crisis interna que enfrenta a la dirección nacional de los populares con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Unos mensajes a los que desde la cúpula de Génova quisieron restar importancia y que el propio Aznar ha querido matizar diciendo que no iban dirigidas al actual líder del PP, tras el revuelo creado.

Reforma laboral y Ley de Vivienda

En otro orden de cosas, Sicilia se ha referido a la necesidad de aprobar la reforma laboral, que llega al Congreso este jueves. A pesar de la insistencia en las preguntas de los medios, no ha desvelado el estado de las negociaciones ni sus preferencias para aprobar esta medida. "No hemos descartado ninguna fuerza política. Trabajaremos de aquí al jueves para convencer", ha afirmado el portavoz socialista, destacando que esperan contar con "el mayor respaldo" posible.

Tampoco ha aclarado todavía el PSOE su postura ante una posible Comisión de Investigación parlamentaria sobre los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica. Por otro lado, también se ha felicitado Sicilia porque la Ley de Vivienda vaya a ser aprobada mañana en el Consejo de Ministros.