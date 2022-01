El expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, ha defendido este sábado en Valladolid que, aunque es importante ganar las elecciones, ha planteado que la cuestión no es que haya "que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", sino que la pregunta que hay que responder es "para qué" gobernar,.

Aznar ha pronunciado estas palabras en el mitin que ha compartido con el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha recomendado "construir, integrar, no fraccionar", porque lo importante en un "gran líder" es "ser capaz de rodearte de los mejores, sin reservas, tenerlos al lado, sumar activos permanentemente".

El expresidente ha explicado al medio millar de asistentes al acto, desarrollado en la Cúpula del Milenio, que le dicen a menudo "hay que ganar" o "tenemos que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", pero ha añadido que él piensa que "la pregunta es (ganar) para hacer qué" y la respuesta es "que se gana para construir".

"¿Y qué es construir? Construir es integrar, no fraccionar, es sumar, no restar, es unir fuerzas, no dividir, construir es diseñar objetivos comunes, propósitos compartidos, no sembrar la división, ni mucho menos la discordia", ha argumentado antes de añadir que "en estos tiempos tan embarullados, tan desordenados y tan de pequeñeces, construir es liderar".

Aznar ve este liderazgo en Mañueco, por lo que ha pedido el voto "que merece" para su proyecto, en el que ve similitudes con la "historia de éxito" que escribió el expresidente cuando dio el saldo desde Castilla y León al ámbito nacional, de la que ha pedido sentirse "legítimamente orgullosos".

Ha reconocido que "ahora los problemas serán diferentes" y "los protagonistas son otros", y ha comenzado a enumerar: "Hoy se llaman Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijoo, Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla o Fernando López Miras o Pablo Casado, por supuesto".

"Todos ellos son importantísimos, como todos vosotros", ha agregado en clave interna, convencido de que lo que no puede cambiar en el PP es "el compromiso con la libertad, con el país, el talento el coraje, la decisión, el coraje para jugársela cuando te la tienes que jugar, con soluciones bien pensadas y resolver los problemas de la gente". "Eso es lo que no tiene que cambiar", ha concluido.