Sánchez y Aznar, duelo en Castilla y León

Las repercusiones en el tablero nacional del resultado en las elecciones de Castilla y León se colaron este sábado en la campaña en la que se vivió un duelo entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien estuvo por la mañana en Zamora, y el expresidente José María Aznar (PP), que acudió a Valladolid a pedir el voto para Alfonso Fernández Mañueco.

Sánchez arropó al socialista Luis Tudanca, quien espetó a Mañueco, que persigue revalidar al frente del Gobierno autonómico y darle a su jefe de filas, Pablo Casado, la vitola de presidenciable, después de los comicios en Madrid: "Si tú no vas a llegar a la Junta estás como para llevar a nadie a la Moncloa".

El presidente del Gobierno se refirió a varios asuntos que sobrevuelan la campaña, entre ellos la presunta corrupción que afecta al PP de Castilla y León: "Con la moción poníamos fin a la etapa de corrupción que lideraron gobiernos de Anzar y Rajoy en los años que ellos estuvieron en La Moncloa".

Sánchez defendió el acuerdo –aún por aprobar– la reforma laboral: "Me gustaría también subrayar que el cambio de Gobierno supuso una nueva forma de hacer política. El diálogo social es un fin en sí mismo. No imponemos, gobernamos para las mayorías sociales de nuestro país".

Y se refirió al compromiso de su Gobierno con Castilla y León. "A finales de 2023, comparemos las cifras del Gobierno, conmigo, y con los años del PP. Vamos a haber invertido un 26% más de recursos de lo que hizo Rajoy en sus cuatro años".

En una Comunidad donde más de un cuarto del censo electoral cobra pensiones, este asunto está en el centro del debate. El Gobierno de Sánchez las ha revalorizado y el PSOE lo recuerda en la campaña día tras día, lo que trae de cabeza al PP. Este sábado Casado arremetió por ello contra el presidente. "Ya el jueves pasado pisó la línea roja yendo a Alcalá de Henares a hacer un acto sobre pensiones diciéndole a los pensionistas ¿habéis recibido la paguita?. Es una vergüenza", lamentó. El PP sopesa poner una denuncia ante la Junta Electoral.

Sánchez también hizo hincapié en el valor de la descentralización que impulsa su gabinete e hizo un anuncio. "Hacemos que haya nuevas instituciones que se localicen fuera de Madrid y den nuevas oportunidades a los ciudadanos. Esa es la filosofía que me comprometo a desarrollar también en Zamora con el cuartel de Monte La Reina, que tendrá una inversión de 20 millones y con un impacto de 40”. "En próximas fechas" llevará al Consejo de Ministros la materialización del proyecto, agregó. Se trata "de repartir el crecimiento y las oportunidades y eso vale para las personas y para los territorios", remachó.

Voto al PP

Por la tarde, en Valladolid, antes de que entrara en escena el expresidente Aznar, Mañueco hizo una referencia a la relevancia que estos comicios pueden tener para el resto del país. "Queremos seguir contribuyendo a la política de nuestro país, de España, se deciden muchas cosas el 13 de febrero, lo primero, [el Gobierno de Castila y León], y lo segundo el papel que juegue Castilla y León en España". "La mejor manera de perder unas elecciones es fiarse de las encuestas. Hay que concentrar el voto en el PP para frenar la plaga de Sánchez", remachó Mañueco, ante el auge de Vox.

Mañueco cargó contra el presidente: "Hay dos opciones: la de Sánchez, con políticas infumables. La otra opción es la del PP, la de la modernidad, el crecimiento y el empleo. El precio de la luz, los carburantes y Sánchez está cruzado de brazos, ¿qué hay que esperar para que este Gobierno haga algo? Sánchez, haz algo. Sánchez nos tiene marginados. Nos ignora, nos desprecia en los presupuestos".

El voto, al PP

Aznar lanzó varios mensajes, sobre todo dos. Por un lado, defender que el voto de la derecha debe ir al PP. "Estoy aquí para pedir un apoyo claro para Mañueco", arrancó. Primero, recordó: "Aquí empezó un partido fuerte, una alternativa nacional, reformista, centrada, ante un socialismo anticuado, un proyecto transformador para Castilla y León primero y para España después".

Y después, a su manera, abundó en el asunto en el que, sin citar a la ultraderecha, invitó a los votantes a no sucumbir a los cantos de sirena de Vox: "No nos han parido para hacer pequeñas cosas, sino para ganar. Escucho que hay que ganar para que llegue no sé quien a la Moncloa, pero la pregunta es ¿Para hacer qué? La respuesta es para construir. ¿Y qué es construir? Construir es integrar, no fraccionar; es sumar, no restar; es unir fuerzas, no dividir, construir es diseñar objetivos compartidos, no es sembrar la división ni mucho menos la discordia, es hacer posible el crecimiento".

"Castilla y León no ha estado nunca ni estará para contentar a los populistas y sus mentiras, para satisfacer a ningún secesionista ni a nadie que quiera romper la unidad de España. Hay personas que se agarran a soluciones baratas porque no tienen un referente fuerte en el que confiar. Quien intenta eliminar la razón por los sentimientos, se equivoca. Nosotros no somos nacionalistas, nos basta con ser españoles". Luego, remachó: "Hay un proyecto para Castilla y una gran alternativa nacional para España, los votos no deben ser hijos de la indignación, sino hijos al servicio de la razón. En la fragmentación y en la discordia CyL no tiene nada que ganar".

Por otro lado, Aznar arremetió contra el presidente Sánchez: "No son estos tiempos para el menudeo, para el oportunismo: para eso ya está Sánchez y sus incompetentes. ¿A quién le gusta este Gobierno? No sé si es mejor a Sánchez pedirle que haga algo o que no haga nada". Aznar se respondió a sí mismo con un exabrupto: "A los que quieren mantenerse a toda costa, cediendo a cualquier chantaje y llevando a políticas de discordia. En un país fuerte, tenemos que saber que no es posible sembrar la discordia y el enfrentamiento entre españoles. Eso es lo que se hace desde el Gobierno".