El PSOE denuncia al PP por la compra de votos para el Ayuntamiento de Jaén

El PSOE denuncia que varios miembros del Partido Popular e integrantes de la listas municipales para las elecciones al Ayuntamiento de Jaén han tratado de comprar votos para los comicios de este domingo en la ciudad andaluza.

Público ha podido acceder a varias conversaciones de Whatsapp que han motivado la denuncia del PSOE ante la Policía Nacional. En ellas se puede ver una conversón presuntamente entre Manuel Palomares Herrera, concejal del partido en el Ayuntamiento jeinense y el hombre al que tratan de comprar para condicionar su voto.



—Acuérdate de que tenéis hasta las 20.00h para ir— escribe quien, según la denuncia del PP, es Manuel Palomares.



—Vale, pero ¿eso cuándo me lo das? Te dije que me hacen falta. Si no nos pagan no vamos a votar—contesta el individuo al que el PP intenta comprar.



—El lunes por la mañana nos vemos si quieres y lo formalizamos.​



—Eso no fue lo que hablamos. Me dijiste que los dabas antes.



— No te preocupes, Fernando, confía en mi. Esto está casi hecho, es el último empujón para asegurarnos— replica el concejal.



—Solo espero que cumplas tu palabra, nosotros mañana estamos allí para votarte. Dime por quién preguntamos para ir más rápido, que nosotros no sabemos dónde votar, ¿vale?



—Estará un compañero nuestro. Si tienes alguna duda, búscale. Llevará un cartelito con nuestro logo colgando. Después me dirán cuántos habéis ido. Él hace el recuento y cuadramos nosotros luego.



—Vale. Pero de todas formas nos vemos por la noche y ya me dices cómo hacerlo, ¿vale? — contesta Fernando



—Sin problema. Te llamo sobre las 21.00h.



—Vale, pero no me dejes que estoy muy 'apurao'— zanja.

​

El PSOE ha puesto en manos de las autoridades las pruebas que acreditan el intento de compra de votos por parte del PP, una práctica que ha empañado la última semana de campaña electoral, con casos similares en Albudeite, en Murcia, Villalba del Alcor, en Huelva, Moraleja de Sayago, en Zamora, La Gomera, Melilla y Mojácar (Almería).