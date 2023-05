De Melilla a Murcia: las denuncias por compra de votos se extienden a las puertas del 28M

Como un goteo, a medida que avanzaba este jueves, se iban conociendo nuevas denuncias por compra de votos en pequeños municipios del país. Albudeite, en Murcia, Villalba del Alcor, en Huelva, Moraleja de Sayago, en Zamora y La Gomera han sido los últimos territorios salpicados. Se suman a los escándalos de los últimos días en Mojácar (Almería) y Melilla, donde la Junta Electoral Central ya ha tomado la decisión de custodiar los votos por correo depositados en los buzones. Casos aislados, por lo que se conoce hasta el momento, que ensombrecen la recta final de la campaña.

La detención de la candidata a la Alcaldía del pueblo murciano de Albudeite —un ayuntamiento de 1.390 habitantes, según los datos del INE de 2022— ha generado la postrera polémica. Isabel de los Dolores Peñalver, que ya ha sido puesta en libertad, fue arrestada este martes por la Guardia Civil (aunque ha trascendido este jueves), junto a otras 12 personas más en el marco de una operación contra la supuesta compra de votos por correo, según informó la agencia EFE a través de fuentes policiales. Entre los detenidos está también Héctor Antonio Martínez García, que integra la candidatura socialista a las elecciones autonómicas de la Asamblea de Murcia para el 28M.



El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido "explicaciones ya" a Pedro Sánchez. "Llevamos desde el día de ayer perplejos, preocupados y sorprendidos por las denuncias que se están produciendo en muchos lugares de España", aseguró en un mitin en Murcia."Que Sánchez asuma la responsabilidad, aclare lo que está ocurriendo y tome las decisiones que correspondan. Desde aquí, desde Murcia, hay que decirle que no se puede esconder", zanjó.



Horas antes, eldiario.es había publicado una denuncia del PSOE de Huelva ante el Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado contra el PP y el Ayuntamiento de Villalba del Alcor —una localidad que cerró el 2022 con 3.316 habitantes, según el INE— por un presunto "fraude" en el voto por correo. La denuncia, que ya había sido interpuesta hace dos semanas ante la Junta Electoral de Zona (JEZ), refería que el consistorio, gobernado por el PP, "ha gestionado directamente desde oficinas municipales, de modo online, solicitudes de votos por correo de vecinos del municipio".



Otra denuncia del PSOE ha propiciado también una investigación de la Guardia Civil en el municipio zamorano de Moraleja de Sayago, de 290 habitantes. Los socialistas acusan al alcalde de influir en el voto por correo de 50 ancianos del geriátrico del que es gerente.

En La Gomera —donde están censadas 9.342 personas según los datos del INE de 2022— el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera investiga también una supuesta operación orquestada por la corporación del Cabildo para controlar el voto por correo. Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera, gobierna la isla desde hace 32 años.

Las "grietas" del sistema

"Me preocupa que esto quede en el olvido y no sirva para tapar grietas que venimos advirtiendo desde hace tiempo", señala en conversación con Público el politólogo Lluis Orriols. Orriols, que cree que esto no afectará al crédito del sistema en su conjunto, sino "a candidaturas en concreto", subraya que desde el ámbito académico hace años que piden reforzar el sistema para garantizar el voto secreto.

Para votar por correo solo es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) cuando se entrega la solicitud para pedir el voto, no cuando se vota de forma efectiva. Según ha publicado este jueves eldiario.es, la exigencia de DNI para votar por correo en Melilla después de que saltaran las primeras sospechas de fraude electoral hizo que se presentasen 8.000 papeletas menos de las solicitadas.

Además, Orriols señala en otra dirección: "En el contexto en el que vivimos tan polarizado, no hay que que descartar que algunas formaciones usen esto para desacreditar los resultados electorales". Esa misma idea apunta Paloma Román, doctora en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. "Todo esto está haciendo un flaco favor a un proceso que ya está polarizado y va a poner el foco en la sospecha del voto por correo", asegura.

Pons señala a Sánchez porque "veranea en Mojácar"

En este sentido, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ya ha sembrado sospechas sobre el proceso en sí mismo acusando al PSOE de orquestar una trama. "Creo que estamos ante una trama de compra de votos que no se reduce a Melilla, que va desde Melilla hasta Mojácar. Creo que hay una trama de compra de votos en estas elecciones en España, de compra de votos por correo que implica al PSOE o a sus socios y que beneficia al PSOE o a sus socios porque tanto en Melilla como en Mojácar los votos por correo se han comprado para beneficiar al PSOE o a sus socios", aseguró este miércoles. Según Pons, también estaría implicado "particularmente" Pedro Sánchez porque "veranea" en el municipio almeriense.

Más cauto, Feijóo ha asegurado que el PP "mantiene la absoluta confianza en el sistema democrático de España" y las noticias de los últimos días dan "más razones que nunca para votar y demostrar que la democracia no se compra".