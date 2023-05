El PP calla ante un posible pacto de Mazón con el candidato de Vox en el País Valencià condenado por violencia de género

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró el pasado domingo que tenían el gobierno del País Valencià "entre los dedos". Es verdad que todas las encuestas colocan a su candidato, Carlos Mazón, como claro ganador el próximo 28 de mayo: según el último estudio de Key Data para Público, el PP obtendría el 31,8% de los votos y 35 escaños. Pero ganar y gobernar no van de la mano —más que nunca en estas elecciones— y para que Mazón le dé al PP un gobierno además de una victoria, necesita (hasta en el mejor de los casos) un pacto. "Es verdad que el suyo es el más difícil por el candidato", reconocen fuentes del PP valenciano. Una afirmación a la que se suman fuentes de la dirección nacional del partido.



El candidato de Vox a la Generalitat Valenciana es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Carlos Flores. Lo que le convierte en un aliado "imposible" para Mazón —así lo define un dirigente popular de València— es una condena a un año de prisión por "violencia psicológica habitual" contra su exmujer y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones. Lo sentenció la Audiencia Provincial de Valencià en el año 2002. Entonces no existía la ley de violencia de género, que se aprobó en 2004, y la resolución, que destapó el diario Levante EMV, se refiere a un caso de "violencia doméstica".



La biografía de Flores incluye también su inclusión en las listas de la ultraderechista Fuerza Nueva en el año 1982. En su hemeroteca más reciente, una entrevista publicada este martes por el El País, el catedrático aseguró que el gobierno de Viktor Orbán es un "referente" para él.

Pero Génova evita imponer líneas rojas antes de tiempo. Y Mazón también. Preguntado en una entrevista con el diario El Mundo por si se puede pactar con un candidato condenado por violencia de género, el líder del PP responde así: : "Pues no sé si se puede o no se puede. Son los ciudadanos valencianos los que nos van a marcar la pauta".

Los populares articulan por ahora dos discursos para deshacerse del "marrón". Por un lado, defienden que, si la victoria de Mazón es muy contundente, Vox, tendrá difícil explicar por qué no dejan gobernar al PP en solitario y permiten que la izquierda reedite el pacto del Botánic. Pero no parece, a juzgar por las declaraciones del candidato de la extrema derecha, que sea realista.

"No va a haber un gobierno del PP si Vox no está en esa ecuación. La pregunta no es ¿usted se sumaría a un gobierno de Mazón si…? No, no, no. Es que no va a haber un gobierno de Mazón si no es con el consentimiento, el visto bueno y la participación de Vox. Vox requerirá un puesto congruente con el puesto en el que los valencianos le hayan colocado", respondió en una entrevista con el diario ABC. "En Vox no hay barones. Con be, quiero decir", remachó en esa conversación.

Page y Vara para librarse de Flores

Es precisamente en los barones del PSOE donde el PP pone el foco de su segundo relato para escapar del acuerdo con un candidato como Flores. Núñez Feijóo y su equipo siguen insistiendo con la propuesta para que gobierne la lista más votada, con la mirada puesta también (o sobre todo) en las generales, y señalan a los barones socialistas esperando que presionen a Pedro Sánchez. Fuentes del entorno del presidente del PP aseguran desde hace días que Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, o Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, podrían ser aliados de Feijóo en esta batalla.

Su tesis es que si ambos son la lista más votada el próximo 28M, pero el bloque de la derecha les adelanta, intentarán que Sánchez acepte un pacto para dejar gobernar al partido con más votos.

"Acompañarán" a sus candidatos

Así, la estrategia de los populares pasa por señalar, y culpar, al PSOE de sus posibles acuerdos con la extrema derecha argumentando que no les ha dejado otra opción. Las matemáticas se complican en la Comunitat Valenciana, la plaza más importante para el PP, pero también el pacto más difícil de 'tragar'. Génova ya ha pensado en ese escenario, pero callará hasta que abran las urnas. "Lo importante no es ganar a cualquier precio, lo importante no es gobernar de cualquier forma", dijo Feijóo este martes.

Desde la dirección del PP dicen además que, a partir del 28M, cuando toque sí o sí hablar de pactos, desde Génova se hará un "acompañamiento" de sus dirigentes autonómicos. Feijóo y su equipo darán su opinión sobre qué acuerdos, y en qué términos, son más convenientes, pero sin imponer nada, explican.