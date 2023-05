Tomas falsas de la campaña (10): La gota malaya del PP con el Falcon

La "repetición del mensaje" es una de las técnicas publicitarias que más exitosa se ha demostrado. Casi diabólica (y no porque la mejor explicación al respecto se le atribuya al nazi Joseph Goebbels: "Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad"), consiste en machacar al receptor con una sola idea hasta que cala. Por ejemplo: "No he venido en Falcon", "y no he venido en Falcon", "he venido en carretera, no en Falcon", "no he llegado aquí en Falcon", "no ir en Falcon tiene estas cosas".



Es imposible contar las veces que Alberto Núñez Feijóo ha dicho la palabra Falcon en lo que va de campaña, pero al menos ha caído una por mitin porque Feijóo hace de su no uso del jet oficial del presidente del Gobierno, un Falcon 900 del Ejército del Aire, un valor añadido. Así, Feijóo coge vuelos regulares, de compañías low cost, aunque en clase preferente, y promete que "nunca" utilizará un Falcon para ir a mítines del PP. En definitiva, Feijóo vuela como tú. O casi.

Hay en internet un vídeo del año 2009 titulado así: "Rajoy vuela como tú, como todos". La secuencia desapareció de la web del PP pero sigue viva en la red. En ella, apenas tres minutos, se ve el periplo de Mariano Rajoy en una jornada de campaña y destaca el siguiente diálogo:



-¿Tú, presidente, vuelas en vuelo regular, no?



-Sí, ¿en que voy a volar si no?



-Eso del Falcon no, ¿no?



-No, eso Zapatero

En 2012, menos de un año después de ganar las elecciones, Mariano Rajoy se subió al Falcon para ir a pedir el voto a Feijóo en Galicia. Lo contó entonces El Periódico de Catalunya. La gota malaya del PP con el Falcon se interrumpió durante los siete años en los que el avión estuvo a disposición de Rajoy, pero se activó de nuevo al perder el poder y ha acelerado el ritmo en campaña.

Al PP todo le rima con Falcon. "El 28M tendremos un presidente de facto y un presidente de Falcon", dijo por ejemplo el candidato popular en el País Valencià, Carlos Mazón, en el mitin de este domingo. Una de esas frases que a uno le parecen brillantes según las va diciendo.



Horas más tarde, cuando Feijóo y su equipo repararon en que su vuelo València-Tenerife había sido cancelado, volvió a aparecérseles el Falcon. "No puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas", justificó el presidente del PP. El PSOE se revolvió (la gota malaya empieza a hacer efecto) y este lunes levantó la liebre: "En el día de ayer no se canceló ningún vuelo programado para la jornada en el aeropuerto de València. Los vuelos a Tenerife salieron con normalidad", lanzaron fuentes oficiales. "El vuelo fantasma de Feijóo", lo bautizaron.

El PP se defendió con la tarjeta de embarque de Feijóo y hasta AENA tuvo que intervenir confirmando la cancelación del "vuelo fantasma" que fue en realidad un despiste de manual. "Tras varias indagaciones se acreditó que la compañía aérea informó por correo electrónico (a la cuenta facilitada por la agencia de viajes que gestiona los desplazamientos del partido) de la anulación del vuelo. Sin embargo, no se produjo comunicación de dicha circunstancia desde la propia agencia de viajes al Partido Popular". El vuelo se canceló el pasado 28 de abril, pero Feijóo se enteró de camino al aeropuerto. Eso fue todo.

Tanto han hablado de aviones que los suyos también son noticia. Feijóo, según lo previsto, dio su mitin este lunes en Las Palmas de Gran Canaria y, por primera vez, no habló del Falcon ni relató como había llegado a las islas.