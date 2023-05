Tomas falsas de la campaña (4): Feijóo, el mercadillo y el Bizum

Alberto Núñez Feijóo ya tiene su foto con vacas, un clásico en campaña electoral —más aún para un gallego—. Se la hizo este lunes, mientras Madrid se vestía de chulapa (un apunte: Feijóo ha pisado las Fallas, la Feria de Abril y Sant Jordi, pero no San Isidro). En la imagen, el presidente del PP en medio de dos ganaderos con las res y la niebla de fondo. 'Hecho', pensaría su fotógrafo. En menos de doce horas, ya martes, otra foto: Feijóo comprando un par de puñados de cerezas en un mercadillo de Alcorcón (Madrid). "Bragas a 1 euro", iba leyendo a su paso. No compró.



A su lado, Antonio González Terol, un casadista alcalde de Boadilla del Monte hasta 2019 al que Isabel Díaz Ayuso mandó a Alcorcón, bastión de la izquierda. El castigo se explica solo. Pero Feijóo hizo lo que se esperaba de él y le promocionó: "No viene a aprender, sino que viene a servir a esta su ciudad". Aclararon luego en su equipo que ya se había empadronado. Durante el paseo, Terol presumió de gestión municipal: él había llevado a 'El Canto del Loco' y 'Siempre así' a Boadilla mientras en Alcorcón tocaba 'Ska-P'.

"Este es mi sitio, esta es mi gente

Somos obreros, la clase preferente

Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción

Somos la revolución", cantan en la ciudad que quiere gobernar Terol.

Mientras paseaban, una pregunta rondaba a Feijóo y no era su apuesta para algunas de las porras que ya hay en el PP sobre las posibilidades de Terol. ¿Y la chaqueta verde? Sin quererlo, el presidente del PP se hizo el pasado fin de semana con una especie de uniforme de campaña del que no se ha separado en los últimos días: una cazadora de color verde caqui que le prestó un diputado de la Asamblea de Madrid en un mitin en Toledo. Feijóo viajaba después a Valladolid y las previsiones apuntaban a un cambio brusco en el tiempo. No mires arriba, Alberto.

"El ofrecimiento era que me la iba a devolver al final de la campaña. No dijo de qué campaña, si al final de esta o de las generales", explicó el prestamista en Onda Cero. Bromeaban en el equipo de Feijóo con que trató de comprarle otra pero estaba descatalogada e incluso pensó en el Bizum. La deuda por la cazadora, hasta donde sabe este periódico, sigue pendiente.

"Parece más joven", le gritaron a Feijóo en Alcorcón como si supieran que estaba intentando lo del Bizum. "Salude a los gitanos, que también somos personas", le pidieron. Los puntos ciegos de la política se hacen visibles cuando es la vida cotidiana la que le marca el paso a la campaña y no al revés. De ahí, Feijóo se fue directo al Senado para una bronca de veinte minutos con Pedro Sánchez a cuenta de ETA.