Sánchez, al PP: "Cuando para los españoles ETA no es nada, para ustedes lo es todo"

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado su cara a cara más duro hasta la fecha. "Cuando en España ETA no es nada, para ustedes es todo. En su desesperación, ETA es todo", le ha espetado el presidente del Gobierno al líder de la oposición durante la sesión de control en el Senado. "Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas", le dijo segundos antes el presidente del Partido Popular, dispuesto a centrar la campaña para el 28M en la polémica por las listas de EH Bildu.

La derecha y la extrema derecha han hecho de las listas electorales de la coalición abertzale su tema central de campaña y Feijóo hizo lo propio este martes en el Senado, aun habiendo conocido a primera hora de la mañana la renuncia de los siete candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre. "Si lo de Bildu no es decente, tampoco es decente que pacte usted con ellos, y si lo indecente es legal, en sus manos está que no lo sea. Garantice de una vez que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo", instó Feijóo a Sánchez en su primera intervención.



"Rompe usted con Bildu o rompe usted con la decencia", insistió el líder popular, que retó a Sánchez en varias ocasionas a repetir con él "con Bildu no voy a pactar". "Hoy más que nunca queremos volver a oírlo. Venga, repítalo otra vez, señor Sánchez".

El presidente del Gobierno venía preparado. Repasó el final de la banda terrorista ETA y acusó al PP de no poder "digerir" ni "soportar" que su derrota fuese con un gobierno socialista. "Desde el Gobierno, el PP negoció con ETA, ustedes negociaron ETA y se rebajaron a la infamia, por boca de Aznar, de llamar a ETA 'movimiento vasco de liberación nacional' ", le recordó Sánchez a un Feijóo que se revolvía en su escaño al lado de Javier Maroto, al que también interpeló el presidente del Gobierno rescatando de la hemeroteca unas declaraciones del actual portavoz popular en el Senado. "No me tiemblan las piernas por llegar a acuerdos con Bildu", dijo Maroto en 2013, cuando era alcalde del PP en Vitoria.

Censuró Sánchez que, "cuando todo falla" y "llegan las elecciones", en el PP "siempre recurren a lo mismo": "ETA, o sea, nada". "Cada vez que se acercan unas elecciones solo tienen que recordar los días 11,12 y 13 de marzo de los años 2004. Señor Feijóo, en el mayor atentado de la historia de España y de Europa, el PP con su gobierno al frente mintió, mantuvo con descaro esa mentira por un interés pura y simplemente electoralista. Nadie podría superar esa infamia, pero hoy con sus palabras parece decidido a igualarla", remachó Sánchez.