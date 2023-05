Tomas falsas de la campaña (9): Una matrona en el mitin de Feijóo

Un equipo médico se infiltró este domingo en la plaza de toros de València. Discretos, se sentaron en segunda fila una matrona, un ginecólogo, dos enfermeras y un médico de cabecera. Era el núcleo duro de María José Catalá, la candidata del PP a la alcaldía de la ciudad de València, en el mitin más importante de su vida (hasta la fecha), al que llegó en la semana 36 de embarazo. No hizo falta que la cuadrilla improvisada de asistencia al parto — dos eran militantes del PP y algún otro simpatizante— entrase en acción porque Catalá salió de la Plaza de toros como entró.



De todas las quinielas que se pueden hacer en una campaña electoral es seguro que la de la fecha de parto de la candidata es de las más atípicas. "Hay quien apostó que hoy, menuda imagen sería, eh", bromeaba un joven de Nuevas Generaciones de València que fue "engañado a última ahora" —cita textual— para asistir al acto con el equipo que "cuida" de Catalá.

Menuda imagen sería también para la criatura, que aterrizaría en un lugar inenarrable: una plaza de toros aireando banderas azules y rojigualdas bailando al son de DJ El Pulpo y de la la comparsa Aquí hay Tomate. Para la aparición de Alberto Núñez Feijóo, eso sí, suena siempre (o casi siempre) People Have the Power, un himno de Patti Smith. ¿Qué pensaría Patti Smith? "Le encantaría, es transgresora", creen en Génova.

Pero el acto transcurrió sin sobresaltos y la matrona en el mitin de Feijóo será ya la anécdota por la que Catalá recuerde esta campaña. Dice la candidata a alcaldesa de València, con razón, que cuesta pensar en mujeres embarazadas en política. Y que por eso, cuando entró este domingo en la Plaza de toros de València, improvisó una intervención pensada para las mujeres: "Gracias a todas las madres trabajadoras que nos habéis enseñado que podemos trabajar, que podemos ser madres, que podemos liderar y que podemos cumplir nuestros sueños".

Recibió los aplausos del público, pero no consiguió el efecto atronador que había logrado solo unos segundos antes con un nombre propio: "Gracias especialmente a Rita Barberá, por supuesto". "María José Catalá Barberá", la llamaría luego Feijóo.

Porque Catalá es para Feijóo una de esas "feministas de verdad" y no una de esas "feministas de boquilla" que "hacen lo que les interesa" porque no echó "cuentas para ver cuándo le viene bien o cuándo le viene mal" quedarse embarazada. Tal cual lo expuso el presidente del PP hace una semana. Puede que Catalá sí echase cuentas. Es más, puede incluso que Feijóo se las recordase este domingo: "No vamos a tener otra oportunidad". De 17 dirigentes autonómicos del PP, solo cuatro son mujeres. La proporción mejora a nivel municipal, pero siguen siendo menos de la mitad.