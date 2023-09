El PSOE evita hablar de las negociaciones de Sánchez para dejar todo el foco a Feijóo

Discreción y ahora es el momento de Alberto Núñez Feijóo. Es el mensaje principal y casi único que lanzan en el PSOE de forma pública. Lo ha dejado meridianamente claro este lunes la vicesecretaria general de los socialistas, y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Los socialistas evitan hablar de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y le dejan todo el foco al líder el PP.

"Toca que el debate político gire en torno a la investidura de Feijóo", ha destacado Montero en una rueda de prensa celebrada en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva socialista. En el encuentro no ha estado presente Sánchez, todavía convaleciente tras dar positivo en covid-19.

"El líder del PP no ha conseguido reunir ningún apoyo nuevo, estos 20 días han supuesto una pérdida de tiempo. Sí hemos podido comprobar que el PP, por mucho que trate de ocultarlo, acaba aliándose y abrazándose a Vox para imponer esa agenda de recortes derechos ya conquistados", ha destacado Montero.

Desde las filas socialistas insisten en el mensaje de que el intento de investidura del líder del PP "solo se explica en cuestiones personales y partidistas". Es decir, "mantenerse en el PP" donde se "juega su propia supervivencia". "Somos respetuosos con los tiempos, le corresponde ahora a Feijóo. Pero la conclusión es que solo tienen 172 votos", ha insistido Montero.

La número dos del PSOE no ha dejado ninguna pista sobre el estado de las negociaciones. Tampoco sobre cuestiones que están encima de la mesa como las peticiones realizadas de forma expresa por Carles Puigdemont o Pere Aragonès. Ni sobre la posición mostrada por sus socios de Gobierno, Sumar, este mismo lunes.

"Las expresiones de Puigdemont y demás no aportan nada nuevo de lo que llevan diciendo hace tiempo. Tienen sus posiciones y se encuentran en las antípodas del PSOE. Pero creemos que hay espacio para el diálogo y el encuentro. No me sorprende que la primera aparición de Puigdemont haya sido más de lo que ya hemos escuchado. Se encuentran en una posición de máximos. Los partidos independentistas saben lo que opina el PSOE de determinadas cuestiones", ha destacado, sin entrar en más detalles, la vicesecretaria general socialista.