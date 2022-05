El PSOE, sobre la llegada del rey emérito: "No tenemos nada que comentar"

"Respetamos cualquier decisión que tome la Casa Real. No tenemos nada que comentar. Son decisiones que competen a la Casa Real". Así de breve se ha mostrado el portavoz de la dirección del PSOE, Felipe Sicilia, al ser preguntado este lunes sobre la valoración del partido respecto a la inminente llegada del rey emérito, Juan Carlos I, a nuestro país.

Desde Ferraz, donde ha realizado Sicilia una rueda de prensa, el PSOE ha evitado comentar las informaciones que apuntan a que el emérito tiene previsión de volver a España el próximo 21 de mayo. El rey, Felipe VI mantuvo una conversación telefónica con su padre durante su visita a Abu Dabi por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan. Si bien en ese viaje no se vieron, sí han acordado tras hablar por teléfono que se verán en Madrid cuando el emérito regrese a España.

La localidad de Sanxenxo (Pontevedra) apunta a ser el primer destino que visitará el rey emérito, aunque aún no hay confirmación oficial sobre ello. De acuerdo a la información de Onda Cero, después está previsto que se traslade a Madrid para reunirse con el resto de la familia real.

Desde los socios de Gobierno de los socialistas, Unidas Podemos, los mensajes este lunes por la mañana, tras conocerse las informaciones, han tirado de ironía. La cuenta oficial en Twitter de Podemos ha destacado que la vuelta de Juan Carlos I es "seguro que es para asistir su fiesta de la primavera", que se celebra el próximo fin de semana en Valencia. "No repartiremos comisiones, pero igual alguna paella sí que cae", han destacado.

Por su parte, el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, ha mencionado simplemente a la cuenta de la Policía Nacional adjuntando una captura de pantalla con la información sobre el rey emérito.

En las filas del PP consideran que la vuelta de Juan Carlos I es una "magnífica noticia". Así lo ha señalado el vicesecretario de Organización de los populares, Miguel Tellado. A preguntas de los periodistas este lunes en Santiago, donde ha asistido a la toma de posesión del nuevo Gobierno gallego presidido por Alfonso Rueda; Tellado ha resaltado el "papel determinante" que "juega" el monarca "en la democracia del país.

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha sido duro en sus críticas. "No sé qué rayos habrán inventado para que vuelva, pero la vergüenza por su comportamiento no la van a hacer desaparecer venga o no venga", ha afirmado el político vasco.