Casi dos años después, el regreso a España del rey emérito es inminente. Según ha informado este lunes en Onda Cero el periodista Fernando Ónega, Juan Carlos I tiene previsto volver el 21 de mayo, sin embargo, la Casa Real ha asegurado a Público que la fecha exacta está aún por determinar.

La localidad de Sanxenxo (Pontevedra) apunta a ser el primer destino que visitará el rey emérito, aunque aún no hay confirmación oficial sobre ello. De acuerdo a la información de Onda Cero, después está previsto que se traslade a Madrid para reunirse con el resto de la familia real. Así lo ha acordado en una llamada telefónica que ha mantenido con su hijo, Felipe VI, que ha visitado Emiratos Árabes Unidos por la muerte del expresidente Jalifa bin Zayed Al Nahyan. No obstante, no han llegado a reunirse personalmente.

Juan Carlos I acudirá a La Zarzuela, pero no se alojará allí porque, según el medio citado, se señala que desde la Casa Real entienden que el palacio no es una residencia, sino la sede de la Jefatura del Estado. Tampoco se le asignará una residencia oficial, según lo consensuado entre Madrid y Abu Dabi. El emérito se verá con su hijo, con la reina Letizia, la infanta Sofía y con su esposa, la reina Sofía.

El emérito se fue de España en agosto de 2020 y se instaló en Abu Dabi tras el inicio de la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo para esclarecer el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas. Además, también se busca conocer el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.