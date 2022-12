El PSOE muestra su "sorpresa" ante la posición de Unidas Podemos sobre la malversación

No ha sentado demasiado bien en el PSOE el desmarque de Unidas Podemos de la enmienda transaccional sobre la malversación. La ministra de Educación y portavoz de la dirección socialista, Pilar Alegría, ha mostrado su "sorpresa" tras las declaraciones realizadas por Jaume Asens este lunes. "He conocido la información esta misma mañana. Nos sorprende ese sí pero no firmo lo que voto", ha destacado la dirigente del PSOE al ser preguntada sobre ese posicionamiento.

"Intento ser bastante elocuente en la respuesta. La posición que Podemos ha trasladado esta mañana la he conocido en la misma ejecutiva pero entiendo que deben ser ellos quienes den más explicaciones de sus respuestas", ha continuado Alegría.

Para el PSOE, según ha afirmado la portavoz, la enmienda transaccional que ha trascendido "mantiene las líneas rojas que en todo momento ha mantenido el partido". Es decir, según su visión, "no se despenaliza ningún tipo o forma de malversación". Además, se crea una "nueva figura", la del "desvío presupuestario irregular", en línea con otros países europeos. "Se castiga el mal uso del dinero público cuando se destina a otros fines", ha añadido. Y, por último, "se endurece el tratamiento y persecución de los corruptos".

Alegría ha explicado que la enmienda presentada el pasado viernes por ERC solo representa la posición de este partido. Ahora con la transaccional se espera negociar "con todos los grupos". "No hay ninguna rebaja, lo que hay es una diferencia entre lo que es la corrupción del desvío presupuestario irregular", ha insistido.