El PSOE pasa a la ofensiva en el 'caso Mediador' e inicia querellas por el señalamiento de sus diputados

El PSOE no va a permitir que se señala de "manera injusta" a algunos de sus diputados por supuestas implicaciones en el caso Mediador. En las últimas horas, a raíz de declaraciones del cabecilla de la trama, que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, varios nombres han sido relacionados con cenas de la trama, consumos de cocaína y de prostitución. Los señalados han sido amplificados a través de medios como OkDiario o Estado de Alarma y agitadores de ultraderecha en diferentes soportes y redes sociales. Por ello, los socialistas han iniciado un conjunto de querellas judiciales para defenderse.

Fuentes del grupo parlamentario socialista destacan a Público que se iniciarán "tantos procesos judiciales como nombres han aparecido". Estos son, por diferentes vías, más de 15 diputados y diputadas. Algunos de ellos ya han anunciado públicamente el inicio de sus querellas. Uno de los casos más llamativos es el de Andrea Fernández, diputada por León y secretaria de Igualdad de la dirección del PSOE. "He recibido tantísimo acoso en redes y fuera de ellas estos tres años que esto roza en callo. No obstante, emprenderé acciones legales. Llegaré hasta el final valiéndome de la justicia. Basta ya de que estos petimetres se lucren haciendo daño con difamaciones. No todo vale", ha escrito en su cuenta de Twitter.

"A todos aquellos que me están injuriando y calumniando en redes sociales y digitales solo tengo que decirles una cosa: nos vemos en los tribunales", escribió este miércoles por su parte el diputado Javier Alfonso Cendón, otro de los señalados. "Ante las injurias, quiero señalar que desde que soy diputada, mi único empeño diario ha sido trabajar contra la injusticia social. Es triste ver como algunos pretenden ensuciar el trabajo de muchas compañeras/os. Iniciaré también acciones legales contra quienes hoy me señalan", ha destacado por su parte la diputada Beatriz Micaela Carillo.

Luis Carlos Sahuquillo, diputado en el Congreso por Cuenca, es otra de las personas que han anunciado públicamente su querella. En su caso, concretamente contra el agitador ultraderechista Alvise Pérez. "No voy a consentir que se atente contra mi honor mediante mentiras. El daño y dolor a mi persona y a mi familia ya es irreparable. La verdad, aunque pueda tardar, siempre prevalece. Para ganar elecciones, no todo vale", ha señalado.

Desde la dirección del grupo parlamentario, según destacan fuentes oficiales, se han coordinado son sus diputados. "Ante las informaciones aparecidas en las últimas horas en diferentes soportes en las que se señalan a algunos de nuestros diputados y diputadas, el grupo socialista está ya asistiéndoles en los procedimientos judiciales que cada uno de ellos están iniciando en estos momentos contra quienes les vinculan con hechos que en absoluto se han producido", señalan en las filas socialistas.