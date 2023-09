El PSOE presentará en los ayuntamientos "mociones por la convivencia" para contrarrestar las del PP contra la amnistía

El PSOE presentará en los ayuntamientos mociones para respaldar el diálogo del partido con los independentistas en favor de la convivencia. De este modo, los socialistas pretenden contarrestar la ofensiva del PP en contra de un posible acuerdo de los de Pedro Sánchez con los soberanistas catalanes y de una suerte de ley de amnistía para las personas encausadas por la represión al procés.

Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ya preparan sus propias mociones contrarias a una amnistía a los independentistas, dentro de la ofensiva que preparan desde la calle Génova con actos y manifestaciones. "Convendría a la derecha hacer una reflexión sobre sus amenazas apocalípticas cada vez que gobierna la izquierda en España", advierten las mociones socialistas, a las que ha tenido acceso Público.

"Desmantelamiento de la nación", "mutación constitucional", "plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución"… Las mociones redactadas en la calle Ferraz recogen las expresiones gruesas que los dirigentes del PP están usando estos días en los que Sánchez ni siquiera es, todavía, candidato a una investidura. El candidato es Feijóo, quien parece adoptar un papel más cercano a un líder de la oposición que a un aspirante a dirigir el Ejecutivo.

"Son frases que preceden a convocatorias de movilizaciones que tienen el tufo de asonadas trumpistas y que ponen de manifiesto que no se digiere el resultado electoral ni se reconoce la legitimidad de los gobiernos que surgen de la votación de la ciudadanía y de las mayorías parlamentarias, como señala el artículo 99 de nuestra Constitución", afearán al PP los socialistas en los consistorios.

"Ese es el fondo de la cuestión: que no se acepta la legitimidad de un gobierno surgido de la voluntad popular y de las mayorías parlamentarias cuando es progresista", insisten los de Sánchez. "No se acepta la legitimidad un gobierno progresista que hace políticas para la mayoría, pensando en el interés general, políticas que no gustan a una minoría privilegiada, a la que defiende la derecha política, mediática y económica", subrayan las mociones socialistas.

Sobre esta derecha (política, mediática y económica), advierten los socialsitas de que "está dispuesta a 'llegar al límite y poner en riesgo el Estado con tal de terminar con él', como alguien reconoció en su día", en referencia a los intentos de de acabar con la presidencia del propio Sánchez.

"Diálogo, dentro del marco constitucional"

"Se insta al nuevo Gobierno de España a continuar haciendo del diálogo, dentro del marco constitucional, la herramienta para mejorar la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de España", con este texto, los ayuntamientos de mayoría de izquierdas y gobernados por los socialistas se irán definiendo, según las previsiones de Ferraz. Contrarrestarán así las mociones contrarias a la amnistía que preparan en la calle Génova, dentro del plan de reacción al diálogo entre PSOE y ERC y Junts que puede dar lugar a una nueva investidura de Sánchez.



"Hoy es mucho mejor la convivencia entre los catalanes y de estos con el conjunto de España, hoy es mucho menor la movilización del independentismo (la última Diada ha juntado a 115.000 personas, lejos de las cifras de la anterior década) y hoy se cumple la Constitución en toda España (salvo en la sede de Génova del PP donde llevan cinco años bloqueando la renovación del CGPJ)", recuerda el PSOE en las mociones.

Los textos comparan la actual situación con la que había en Catalunya cuando gobernaba el PP, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. "Dos referendos ilegales y una declaración unilateral de independencia con el gobierno de Mariano Rajoy", tiran de hemeroteca. "Cuando España pudo romperse", sentencian.

"La irresponsabilidad histórica del PP"

En la moción enviada a los ayuntamientos, los socialistas recapitulan las "conductas que no han ido precisamente en pro de la convivencia" del PP con Catalunya. Desde el "Pujol enano, habla castellano" tras la victoria electoral de José María Aznar, pasando por el pacto de Majestic, hasta las negociaciones de Rajoy con el nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya.

Esta tensión, recuerda el PSOE, provocó "dos referendos ilegales y una declaración unilateral de independencia" mientras el PP estaba al frente del Gobierno. "La negativa al diálogo del PP es el mejor caldo de cultivo para el independentismo", señala el documento.

"Este es el triste balance de la actuación rígida del PP, cautiva de su actitud frentista contra algunos territorios, motivada por el espurio ánimo de obtener mejores resultados electorales en otros lugares de España. Desde luego, si ha habido un momento en el que España pudo romperse ha sido ese, no otro", critica el PSOE.

Los socialistas apuntan también que tras la llegada del Gobierno de coalición con Sánchez como presidente la tensión en Catalunya se ha rebajado. Apuntando al descenso de apoyos a partidos independentistas en las últimas elecciones generales y a los datos de concurrencia de la última Diada.

"Todo el relato anterior pone de manifiesto que con el diálogo como herramienta y la Constitución como marco los frutos han sido más positivos para la convivencia y para la unidad de España. La confrontación y la falta de respeto a los principios constitucionales que amparan la diversidad cultural y lingüística de nuestro país son una rara forma de garantizar la unidad de España", señala la moción.