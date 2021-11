El PSOE sondea a Cs para negociar la Ley de Memoria Democrática

Ciudadanos ha desvelado este martes que ha mantenido contactos con el Gobierno para negociar la ley de memoria democrática, mientras que ERC ha expresado su temor a que esta norma se pacte finalmente con un "partido de derecha" y ha avisado de que no tragará con este pacto. A un día de que previsiblemente se cierre el periodo de presentación de enmiendas parciales, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que el secretario de Estado de Memoria Democrática se puso la noche del lunes en contacto con su grupo. Y ha puesto una condición "sine qua non" a su apoyo a la ley: que, como piden en su ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo, se prohíban los homenajes a etarras.

Ciudadanos reclama además que la ley de memoria democrática "renovada y actualizada" incluya también medidas vinculadas al terrorismo de ETA y fuentes de este grupo indican que el ministro de la Presidencia sabe de sus condiciones para negociar. El Gobierno admite que por la importancia de la ley ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos, salvo con aquellos que se autoexcluyen.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha expresado su temor de que la ley de memoria democrática se pacte con "un partido de derecha", mientras con su grupo las negociaciones están "encalladas" y ha avisado de que no tragará con el pacto y cree que tampoco Unidas Podemos lo hará. ERC está en estos momentos en un "no bastante claro" porque la ley no incluye algunas de sus exigencias como declarar ilegal, y no únicamente nulo o ilegítimo, el régimen que surgió del golpe de estado, las reparaciones económicas o que la Iglesia católica admita su responsabilidad, al igual que las empresas que se aprovecharon de "trabajo esclavo de los republicanos".

También piden, como otros socios del Gobierno, que se revisen todos los títulos nobiliarios entregados en el franquismo, incluido el de rey que le fue otorgado a Juan Carlos de Borbón. Creen en ERC que una ley de memoria histórica se debe pactar con partidos históricos como el PSOE, ERC, el PNV, o el Partido Comunista.



Entre tanto, la ley de memoria democrática también es objeto de la negociación entre los dos socios de la coalición. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que están logrando avances respecto a las peticiones que hacen los colectivos memorialistas que podrán comunicar en los próximos días. Los morados, ha señalado Echenique, coinciden con ERC y EH Bildu respecto a la ley de memoria democrática y negocian "duro" con los socialistas para garantizar que se acaba con la impunidad de los crímenes del franquismo, por lo que esperan que los socios de investidura puedan apoyar tanto esta ley como los presupuestos generales. Y es que la ley de memoria democrática se negocia, al igual que la normativa audiovisual, de forma paralela a las cuentas públicas.