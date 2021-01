El exministro de Defensa con Zapatero y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha cargado contra Unidas Podemos en el programa de TVE La Hora de la 1, donde ha asegurado que "Podemos es un partido que está coaligado con el mío (PSOE), que ha llegado a un acuerdo porque ha sido necesario. Pero no lo hemos hecho a gusto". Bono ha señalado que a él le hubiera gustado que los socialistas hubieran tenido una mayoría suficiente para no tener que gobernar con los de Pablo Iglesias.

Sus críticas han ido más allá y ha calificado a la formación morada de "radical" y de "comunistas al estilo más antiguo" dedicados a generar "odio social contra Amancio Ortega". El que también fue expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además, ha manifestado que "les gusta generar tensión social desde el punto de vista político".

Bono ha lanzado sus reproches más duros cuando se ha referido a las críticas que se realizan desde Unidas Podemos a la figura del rey Juan Carlos. "Ellos se han quedado sin discurso, casi sin votos, con muy pocos diputados. Y en las actuaciones del rey Juan Carlos han encontrado una mina para poder tener alguna voz en el ámbito político", ha señalado. No es la primera vez que critica a la formación morada por este asunto. En agosto del pasado año, Bono aseguró que a Pablo Iglesias "se le había aparecido la virgen en forma de Corinna".

También ha defendido que los de Iglesias "no son republicanos, sino que no tienen otra cosa que hacer". Bono cree que "no defienden la transparencia, sino que se defienden a ellos mismos" y considera que "los españoles los tienen muy calados". Según Bono, "Podemos está diseñado al servicio de un matrimonio", en alusión a Pablo Iglesias e Irene Montero. "Están en el Gobierno, y muchos estamos a disgusto", ha lamentado. Asimismo, opina que "Podemos no pinta casi nada en el Gobierno" y que "están más las televisiones que en la política". Ha afirmado que "son muy pequeños cuantitativamente hablando, ya que los ciudadanos les han dicho que les quieren poquito".