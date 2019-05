La campaña electoral arranca este viernes y el objetivo de Ciudadanos será 'sorpassar' al PP en territorios clave: Madrid (Comunidad y Ayuntamiento), Aragón y la ciudad de Valencia. La meditada decisión de Albert Rivera de abandonar su imagen de líder centrista para escorarse a la derecha, ha sido, junto a la irrupción del partido de Santiago Abascal, el otro principal motivo de la debacle del PP. La formación que preside Pablo Casado únicamente le saca 9 escaños y 219.423 votos a Cs, abriendo un escenario completamente nuevo que afecta no solo a la política nacional, también a las comunidades y municipios de España.

El próximo 26-M Rivera tratará de disputarle este liderazgo de la derecha no solo erigiéndose como líder la oposición, sino aspirando a presidir un gobierno apoyado por el PP en ciertas comunidades autónomas en las que Ciudadanos se ve más fuerte tras los resultados del 28 de abril, ya que la suma de la derecha, incluyendo en esta aritmética a Vox, es mayor a la del PSOE con Unidas Podemos. No obstante, los resultados de las elecciones generales no son extrapolables a las municipales y autonómicas, ya que muchos son territorios en los que los 'populares' tienen una estructura mayor y la ciudadanía premia la experiencia por encima de las siglas, muy denostadas en el caso del PP.

El presidente del PP, por su parte, va a pelear por cada voto y, al contrario que en la campaña de las generales, confrontará más con Rivera. La lectura que hizo el conservador tras reunirse con la Ejecutiva de su partido tras el 28-A fue calificar de "error" no haber atacado más a "derecha e izquierda", es decir, al líder de Ciudadanos y el de Vox, Santiago Abascal. Lo cierto es que la relación entre Rivera y Casado vive su momento más tenso a las puertas del 26-M. No han mantenido ningún tipo de contacto desde la noche electoral: lo que antaño era una relación "con buena sintonía personal", según los propios protagonistas, ahora atraviesa sus horas más bajas.

Casado fijó un objetivo antes de comenzar la pasada campaña: tratar de disminuir la fuga de votos a Vox utilizando un discurso duro en ciertas cuestiones como el aborto y la migración, obviando, a menudo, a los de Rivera. Sin embargo, después de que la formación de extrema derecha, especialmente castigada por la ley LOREG, regida por la fórmula D'hont, no irrumpiera en el Congreso con la fuerza esperada, el resultado de Ciudadanos disparó las alertas en la sede de Génova 13.

Los territorios por los que luchará Rivera

Ciudadanos ha puesto el foco en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento. En el caso de los resultados autonómicos, Ciudadanos ganó en la al PP por 86.000 votos. Si los resultados del 26M se calculan en escaños en la Asamblea, los de Rivera conseguirán aproximadamente cuatro diputados más que el PP. Sin embargo, según los datos del último CIS, el importante descalabro que sufiría el PP, pasando de 48 diputados a 29-33 y consiguiendo el 22,9% de los votos, no se traducidiría en más puntos para Ciudadanos, que a pesar de mejorar sus resultados, con un 16,4%, solo aspiraría a la tercera plaza, con un Vox al borde quedarse sin representación, con un 5,7% del censo.

Por lo que respecta a la capital, el PP se impuso a Ciudadanos por menos de 20.000 votos. La candidata 'naranja', Begoña Villacís, cuya proyección mediática es mayor que la de José Luis Martínez Almeida, jugará esa baza para conseguir, al menos, un concejal más. Atendiendo a los resultados de las elecciones generales, PP, Cs y Vox suman mayoría alternativa a PSOE y Unidas Podemos, pero la 'marca Carmena' pesa sobre los madrileños y el CIS le concede a la actual alcaldesa una nueva victoria que, de la mano de Pepu Hernández, gobenaría de nuevo Madrid.

La ciudad de València es un territorio en el que los de Rivera están especialmente interesados y en el que sacaron 1.000 votos más que el PP. De nuevo atentiendo al reciente CIS, la alianza entre el PP, Ciudadanos y Vox sumaría 16 concejales, obteniendo tanto PP como Cs 6-7 escaños, si se suma las cifras más altas de la horquilla y 13 en el caso del más bajo.

Otra de las comunidades clave para los 'naranjas' es Aragón, un territorio en el que la derecha ha superado a la izquierda en votos en las elecciones generales. Ciudadanos se impuso al PP con aproximadamente 12.000 votos de ventaja. El candidato de Cs, Daniel Pérez Calvo, se presenta ante los aragoneses como única alternativa al socialista Javier Lambán.