La radio pública gallega prescinde de un periodista que se negó a ocultar que el IPC subió en Galicia más que la media

El Comité Intercentros da Corporación Radio e Televisión de Galicia ha denunciado un nuevo caso de represalias contra un periodista crítico con la manipulación informativa en la empresa que gestiona los medios públicos dependientes de la Xunta, que gobierna el PP. Según el Comité, el trabajador fue cambiado de puesto en la Radio Galega y destinado a un programa de televisión el día después de negarse a manipular un texto informativo para ocultar que el índice de precios al consumo (IPC) había subido más en Galicia que en el resto de España durante el mes de enero.

Según explica el Comité en un comunicado, el redactor, que llevaba casi 25 años en la Radio Galega, fue informado el jueves de su cambio al programa Galicia Noticias de la TVG apenas 24 horas después de que se negara a modificar la noticia sobre la subida del IPC elaborada para el informativo Crónica de las 14h de la radio. El texto que había redactado comenzaba diciendo: "Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4%. En toda España, la subida fue del 5,9%. Son los datos oficiales que hoy [por el jueves] ha publicado el Instituto Nacional de Estadística".

La coordinadora del informativo le conminó a modificar el texto diciéndole que la noticia no podía ir así, "ya sabes". El redactor se negó alegando que si había algún dato erróneo no tenía problema en modificarlo, pero que él consideraba que la noticia estaba correctamente redactada. La que se emitió finalmente daba una versión distinta: "Dato definitivo del IPC: los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7'5%. El precio de los alimentos sigue disparado a pesar de la rebaja del IVA de algunos productos básicos. Los alimentos son un 15,4% más caros que hace un año... Se abarataron tres décimas con respeto al dato de diciembre. En Galicia los precios subieron en el mes de enero un 6,4%".

Este mismo viernes, el subdirector de Gestión de los Servicios Informativos de la CRTVG, Alejandro López Carballeira, le comunicó al redactor su cambio a partir del próximo lunes justificándolo en que se trataba de "mejorar su productividad". El trabajador le manifestó su sorpresa y su oposición a la modificación de sus funciones, que le fue refrendada por escrito poco después por el director de Recursos Humanos, Víctor Tubío.

El Comité Intercentros interpreta este cambio, a su juicio susceptible de constituir una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, como una clara represalia contra el trabajador, crítico con las prácticas de manipulación en la CRTVG. "Se están vulnerando todos los códigos éticos de la profesión periodística y derechos fundamentales protegidos constitucionalmente como la cláusula de conciencia y el derecho a informar libremente, sin que se pueda represaliar o perjudicar a los y las profesionales que se niegan a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación", afirma la representación laboral.

Público se ha puesto en contacto con la CRTVG para intentar hablar con algún portavoz, pero la dirección ha respondido por escrito alegando que así "dota a las comunicaciones de transparencia y trazabilidad". La empresa alega que el pasado jueves no hizo uno, sino cuatro cambios de redactores; que estaban "planificados respondiendo a las necesidades del servicio"; que no respondían "a ninguna casuística particular"; que "son innumerables los intercambios" entre la radio y la televisión públicas, y que, además, "es potestad de la empresa la organización del trabajo, está hecha con todas las garantías legales y es consustancial a cualquier medio de comunicación".



Los trabajadores de la CRTVG cumplen este viernes 248 semanas de protestas -los venres negros- contra la manipulación informativa y el incumplimiento por parte de la Xunta de los compromisos recogidos en Ley Galega do Audiovisual, que fue impulsada por el PP con Feijóo en la Presidencia de la Xunta y que está en vigor desde 2011. La norma prevé la creación de un Consejo de Informativos que vele por la despolitización de las informaciones, y establece que el director de la compañía debía ser elegido por una mayoría cualificada en el Parlamento de Galicia.

El PP, que nunca ha dispuesto de esa mayoría parlamentaria, lleva trece años impidiendo que el Parlamento renueve la dirección, que sigue ocupando Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado por Feijóo nada más llegar al poder en 2009.

Con Sánchez Izquierdo al mando, la CRTVG acumula centenares de sentencias en contra por vulnerar derechos fundamentales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos. La última de ellas condenó a la compañía a indemnizar con dinero público al periodista Carlos Jiménez, quien, según consideraron probado los jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fue perseguido y expedientado por apoyar los venres negros.

El Comité Intercentros asegura que ha transmitido a la dirección "su condena radical" de esas "prácticas de manipulación informativa y represión", le pide que cese "en sus ataques y abusos continuos a las trabajadoras y a sus representantes, y anuncia que convocará asambleas "para dar una respuesta contundente que implique a todo la plantilla".

En noviembre pasado, miles de personas se manifestaron en Santiago contra la manipulación en la CRTVG. Los trabajadores también denunciaron amenazas de la dirección, y los servicios informativos de la casa también manipularon la información sobre esa protesta para restarle impacto y que pasara desapercibida.