"Nunca hubo nada de qué hablar sobre el referéndum". El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio al procés catalán, que acoge la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, para sacar pecho por su gestión y para asegurar que en los contactos que tuvo con la Generalitat siempre quedó claro a sus interlocutores que, mientras él siguiera en el cargo, "no habría referéndum para liquidar la soberanía nacional". "Quien decide lo que es España es el pueblo español y no una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales", zanjaba.

Rajoy: "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubiesen tomado decisiones quebrando la legalidad vigente, no hubiéramos tenido que ver las lesiones"

Rajoy, que en líneas generales ha seguido a pies juntillas la línea marcada durante la mañana por la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha desmarcado sin embargo de sus tesis y de las que mantiene la Fiscalía, para suavizar el relato sobre la supuesta violencia en el procés que la exnúmero dos del Gobierno comparte con el Ministerio Público.

El expresidente ha evitado usar la palabra violencia, que en ningún momento usó cuando estaba al frente del Ejecutivo, para sustituirla por eufemismos, y no ha sabido concretar casos concretos de episodios de violencia. La culpa de esta situación, como afirmaba Santamaría, es, a su juicio, del Govern, aunque su línea sea menos dura: "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubiesen tomado decisiones quebrando la legalidad vigente, no hubiéramos tenido que ver las lesiones que sufrieron algunas personas y algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", apuntaba.

Así, ante preguntas del letrado que representa a los acusados Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, Rajoy ha asegurado no recordar "en este momento" ninguna situación de violencia anterior a la protesta del 20 de septiembre de 2017, ante la sede de la Consellería de Economía. "No recuerdo ni tengo aquí los datos", incidía, ante la insistencia del letrado.



De hecho, se ha referido a este episodio y a los vividos "ante numerosos domicilios particulares" como algo "que no es ciertamente edificante". "Evidentemente no estamos en una situación de normalidad, era una situación de anormalidad impropia de una democracia avanzada. Yo les entiendo a ustedes, pero esto no se puede hacer", apuntaba.

​Según su relato, es "normal" que, en una "situación" como la del 1-O, haya "enfrentamientos" e incluso hubo "voluntad" en "algunos casos concretos" para que la hubiera: "La situación se veía venir, y eso lo sabían todos". Se sintió, ha dicho, "seriamente preocupado" por los "acosos" a policías -sin concretar-, así como a alcaldes no independentistas, que tampoco ha sido capaz de concretar.

Ante estos casos, afirmaba, el Gobierno aplicó el 155, tras enviar los dos requerimientos de rigor al entonces president Carles Puigdemont, y tras constatar que era mejor solución, ya que otros escenarios habrían supuesto la supresión de derechos fundamentales.

(Habrá ampliación)