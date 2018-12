El 40 aniversario de la Constitución fue el día de los “ex”. Los expresidentes del Gobierno, los padres de la Constitución y los reyes eméritos ocuparon el espacio normalmente habilitado para los servicios de taquigrafía de la Cámara, pero eso no impidió que centraran gran parte de los focos. El día en que la Carta Magna cumplía 40 años no se dejó de mirar al pasado.

Se miró al pasado cuando Juan Carlos I, que no asistía a un acto oficial en la Cámara Baja desde 2011, acaparó la atención mediática con la incógnita de dónde iban a colocar al emérito. El pasado año, cuando se Celebró el 40 aniversario de las elecciones generales, no acudió porque, según explicaron desde Zarzuela, él mismo había dejado claro que no compartiría espacio con Felipe VI cuando el rey se dirigiera a las Cortes.

Este problema espacial se solucionó situando a Juan Carlos I con los denominados “padres” de la Constitución y los cuatro expresidentes entre los escaños y la tribuna del hemiciclo. La puesta en escena no dejó lugar a dudas: primero los eméritos, que recibieron el aplauso de los diputados y senadores de PP, PSOE y Ciudadanos; y después, también con su aplauso, Felipe VI, éste ya en la tribuna, con la reina Letizia, y sus hijas.

También se miró al pasado en los discursos de la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, y del jefe del Estado. Sus intervenciones estuvieron plagadas de citas: Miquel Roca, ,Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, el propio rey emérito… Sus palabras volvieron a resonar en el hemiciclo, en boca de otros, 40 años después.

Discurso de Ana Pastro durante el 40 aniversario de la Constitución

Al inicio del acto, los diputados y senadores conservadores quisieron dejar claro que el aniversario de la Constitución también era el de la monarquía, recogida en la Carta Magna. “¡Viva el rey!”, se gritó al inicio del acto desde la bancada del PP, un grito respondido también por Ciudadanos. Después, el himno de España, y, tras los discursos, la misma consigna, que esta vez también fue respondida por algún parlamentario socialista.

También fueron importantes las llegadas. Los leones del Congreso fueron testigos del aterrizaje de los altos y ex altos cargos del Estado. Abucheos, aplausos y alguna pancarta recibieron a la familia real y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los servicios de la Cámara habían montado un pasadizo cubierto en la entrada porque, durante los días que precedieron al aniversario constitucional, el Congreso había abierto sus puertas a la ciudadanía.

El del emérito no fue el único regreso al Parlamento. Mariano Rajoy, que había desaparecido de todas las agendas institucionales y mediáticas desde la moción de censura que eligió a Pedro Sánchez líder del Ejecutivo, también volvió, esta vez como parte de la historia.

Mariano Rajoy, a la entrada del Congreso

Él, y también el resto de expresidentes, fue una de las caras más buscadas tras el acto. “Después de 32 años en política no echo de menos nada”, aseguró. No quiso hacer más análisis, ni de la actualidad política, ni del ascenso de Vox, ni de las elecciones andaluzas. Tocaba hablar del pasado, y fueron pocos los ex altos cargos los que se salieron del guión.

Los políticos actuales tenían otra intención, sobre todo los ministros. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, estuvo en casi todos los corrillos, al menos en los importantes. Periodistas y cargos despacharon sobre Presupuestos, Andalucía y Vox. En el 40 aniversario de la Constitución regresó el pasado, pero también se habló del presente y del futuro. “Aquí cada uno habla de lo suyo”, comentó un alto cargo.