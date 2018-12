El discurso de Felipe VI para conmemorar el #40 aniversario de la Constitución ha tenido dos grandes ausencias: la de aquellas personas que lucharon contra la dictadura franquista y sentaron las bases de la democracia, y la de las mujeres de la transición, cuya ausencia ya es habitual en determinada historiografía sobre el periodo.

El rey ha comenzado su intervención destacando que el democrático es un periodo "único de nuestra historia" y ha reafirmado su compromiso "institucional, pero también personal y moral", con la Constitución y con las instituciones democráticas. "Este aniversario es una gran oportunidad para recordar y reconocer la dimensión histórica de la decisión tomada por los españoles el 6 de diciembre de 1978", ha proseguido.

La mayor parte de su intervención ha versado sobre la transición, y ha estado llena de citas y referencias a frases de los ponentes constitucionales de 1978, con los que, según ha destacado, "España tiene contraída su más alta deuda". El monarca ha dejado espacio en su discurso para los denominados "padres" de la Constitución, para los reyes eméritos y también para el pueblo español en su conjunto.

En este sentido, ha citado unas palabras de Miquel Roca para defender que la ciudadanía no apoyó el texto constitucional por "debilidad", sino por "valentía", y ha citado, siempre en palabras del político catalán, a los "perseguidos por la dictadura" para asegurar que no se vieron "condicionados" por el franquismo para asumir el texto constitucional.

" 'La Constitución fue un pacto de coraje y no de debilidad: porque el pacto es el privilegio del coraje'; no son palabras mías. Son de Don Miquel Roca, que, al referirse a las personas perseguidas por la dictadura, decía: 'No pueden ser acusados, desde la dignidad y la objetividad, como susceptibles de haberse visto condicionados por unos poderes fácticos a los que habían derrotado con su retorno a la libertad. Nadie podía sentirse condicionado cuando se construía un sistema democrático en medio de un conflicto terrorista que causaba muertos y víctimas de manera constante', ha citado el monarca.

Tampoco ha hecho referencia Felipe VI a las mujeres de la transición ni ha formulado ninguna crítica a su olvido en mucha de la historiografía publicada sobre un periodo que tiene "padres" constitucionales pero no "madres". Sí que ha formulado una breve referencia a los derechos de mujeres cuando se ha referido al "enorme nivel de progreso" que se ha alcanzado en estos últimos 40 años: "Los avances en derechos civiles y en protección e igualdad de la mujer son conquistas indiscutibles en una sociedad avanzada y madura como la nuestra".

"Reformar en abstracto no es reformar"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, también ha centrado su discurso en una puesta en valor de la Carta Magna, aunque en su intervención han tenido un espacio destacable los "desafíos futuros" y el debate sobre la necesidad de reformarla. Pastor ha advertido, citando a Miguel Herrero de Miñón, que "reformar en abstracto es, al fin y al cabo, no reformar" y ha pedido que si se abre esa posibilidad sea para acometer reformas "concretas", y siempre desde "el camino del entendimiento".

"Debemos aprender de las mejores lecciones de estas cuatro décadas. Librarnos de la lacra de la inaceptable violencia contra las mujeres; conseguir un crecimiento inclusivo que tenga como prioridad el empleo, los salarios dignos y a nuestros mayores; hacer frente al cambio climático y al mundo global. Es el momento de que todos los españoles renovemos este gran pacto constitucional. Es lo que el pueblo español demanda a sus representantes", ha zanjado.