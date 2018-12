Los republicanos todavía no han decidido si pedirán la devolución de las Cuentas del Estado, y un diputado del PDeCAT dijo que podrían sentarse a negociar si hay una “propuesta razonable” para Catalunya. Si no decaen en el pleno, la tramitación parlamentaria sería de unos dos meses, aunque de no haber acuerdo se tendrían que prorrogar los Presupuestos del PP